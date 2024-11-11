鄧成波家族放售尖沙咀商廈　市值2億低買入價4成

鄧成波家族再放售手頭物業，其持有的尖沙咀金巴利道80號全幢商廈，市場估計市值約2億港元，較購入價低近4成。仲量聯行獲委任代理出售該物業，現為一幢14層高商業大廈，門面闊度約77呎，建築面積約19,923方呎；當中，商舖部分約3,500方呎，現時租予食肆，1樓至12樓為持牌旅館，提供45間客房，買家購入後，即有租金收入。物業將以現狀及連現有租約出售。

根據尖沙咀分區計劃大綱圖，該廈現址劃為商業(6)地皮，佔地約1,898方呎。由於位處小巷單邊及尚未用盡地積比率，地積比率最高為12倍，最高可建建築面積約22,776方呎。

仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀稱，該物業除適合教育、宗教、醫療或慈善團體等購入自用，亦具潛力改裝為學生宿舍。專上院校的學生宿舍一直供不應求，非本地生湧入將於未來4年帶來額外2萬多個住宿需求，加上《施政報告》提出，政府將推出先導計劃，鼓勵市場以自資及私營方式改裝酒店或商廈為學生宿舍。

早前本物業同區的一幢酒店以1.8億元成交，呎價約7,300元，計劃打造為學生宿舍。物業鄰近香港理工大學，地舖租值更高，更具升值潛力，相信將吸引投資者購入作長線投資。資料顯示，鄧成波家族於2018年以約3.3億元購入上述金巴利道全幢商廈項目，曾以3.88億元放盤。