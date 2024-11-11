市區新居屋淪銀主盤以「1字頭」推拍　較買入價低近4成

【多相】市區新居屋淪銀主盤，僅以「1字頭」推拍，較買入價低近四成

新居屋淪為銀主盤，新蒲崗景泰苑一個細單位，由銀主於未補價市場以188萬港元推拍，較原業主3年前買入價低近四成。黃開基拍賣行本周二(12日)推出約24項物業，當中包括上述新居屋的低層25室，實用面積約286方呎，有裝修，第二市場開拍呎價約6,573元。

單位原業主於2021年才以約310萬元購入，現時開價已低約122萬元，貶值約39.4%。據香港房屋委員會資料，該項目一個高層單位，實用面積約291方呎，今年7月約278萬元易手，呎價約9,553元。

同場亦推拍兩個半新盤銀主單位，其中，天水圍Wetland Seasons Bay 第一期5B座低層A6室，實用面積約448方呎，開價390萬元，呎價約8,705元，較原業主購入價低約295萬元，差幅約43%。另一個為Wetland Seasons Park 第一期16座低層A1室，實用面積約464方呎，推拍價360萬元，呎價約7,759元，比原業主買入價低約229萬元或約38.9%。