投資者505萬買綠楊新邨兩房　單位2年帳貶16%

投資者轉吼蝕本貨，荃灣綠楊新邨有兩房單位，減價45萬元後，獲同類買家以505萬元承接，單位約2年帳面跌價約15.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角港逸軒中層A室，實用面積約316方呎，兩房間隔，可望海景，叫價450萬元，最終減價50萬元，以400萬元成交，減幅約12.5%，呎價約12,658元，原業主於2014年6月以407萬元購入，約10年帳面蝕讓7萬元。

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九龍區

●美聯李志雄指，牛池灣曉暉花園1座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，原先叫價698萬元，近期獲買家洽詢，議價48萬元，以650萬元承接單位，呎價約12,821元。

●利嘉閣李啟昌稱，長沙灣碧海藍天1座中層G室，實用面積約497方呎，兩房間隔，新買家為區內客，物色單位近1個月，上址原先叫價800萬元，經議價後以750萬元成交，呎價約15,091元，原業主在2018年以約800萬元買入，帳面蝕讓約50萬元。

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新界區

●中原王春江表示，荃灣綠楊新邨S座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價550萬元，減價45萬元或約8%，以505萬元沽出，呎價約11,348元，新買家為投資者，原業主於2022年10月以600萬元買入，持貨約兩年帳面蝕95萬元，貶值約15.8%。

●香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣11座高層H室，實用面積約537方呎，兩房間隔，叫價約520萬元放盤，吸引外區客洽詢，最終以495萬元成交，呎價約9,218元，新買家為首置客。

●利嘉閣吳鵬雄稱，深井海韻花園1座低層E室，實用面積約716方呎，套三房間隔，望內園景，新買家為首置客，單位原先叫價480萬元，議價後以468萬元成交，呎價約6,536元，原業主持貨約13年帳面僅獲利約52萬元。

●中原鍾宏遠表示，屯門大興花園2期5座高層E室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價420萬元，以386萬元沽出，減價34萬元或約8%，呎價約8,126元，新買家為同屋苑租客，原業主持貨約4年帳面蝕214萬元，貶值約36%。

●中原伍耀祖指，天水圍栢慧豪園2座高層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望樓景，叫價510萬元，減價30萬元，以480萬元沽出，呎價約9,639元，原業主於2010年9月以196萬元買人，持貨約14年帳面獲利284萬元。

●中原王勤學稱，元朗區於過去周末錄約9宗二手買賣，包括尚悅‧嶺2座中層E室，實用面積約267方呎，一房間隔，叫價334萬元，減價25萬元，以309萬元沽出，呎價約11,573元，原業主於2018年11月以411.2萬元一手買入，帳面蝕102.2萬元。

●美聯王偉健表示，元朗朗屏8號3座高層D室，實用面積約533方呎，三房間隔，早以叫價698萬元，新買家為區內租客，租轉買購入自住，議價後以655萬元承接，呎價約12,289元，原業主於2016年以641萬元買入，持貨約8年帳面微賺約14萬元。

●中原賴作智稱，上水居屋翠麗花園1座高層F室，實用面積約481方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約280萬元，議價後以260萬元易手，呎價約5,405元，新買家為外區客，將原有公屋交回換取居二資格入市。

●中原陳國輝指，粉嶺及上水11月暫錄約34宗二手買賣，粉嶺牽晴間10座中層H室，實用面積約386方呎，兩房間隔，叫價約475萬元，議價後以438萬元沽出，呎價約11,347元，原業主持貨約8年，期內帳面升值約3.1%。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間3座中層G室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約1個月，叫價540萬元，獲同區長線投資客洽購，以488萬元承接，減幅約9.6%，呎價約11,116元。

●利嘉閣洪振興稱，火炭銀禧花園6座低層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望山景，新買家為首置客，一直租住單位，見租金上漲計劃轉租為買，議價後減34萬元，以516萬元成交，呎價約10,118元，約7年帳蝕50萬元。

●中原姚枝榮表示，沙田河畔花園C座高層5室，實用面積約269方呎，兩房間隔，叫價約375萬元，議價後以335萬元沽出，呎價約12,454元，新買家為投資者。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田帝堡城1座低層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價670萬元，放盤約10個月，調整至666萬元沽售，呎價約12,176元，原業主於2021年4月以815萬元購入，持貨約3年帳面虧蝕149萬元，期內跌價約18%。

●美聯黃國輝稱，沙田玖瓏山日瓏閣1座中高層J室，實用面積約663方呎，兩房間隔，早前叫價700萬元，新買家為用家，議價後以675萬元承接，呎價約10,181元，原業主於2014年以759.9萬元一手買入，持貨約10年帳面蝕約85萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，大圍居屋豐盛苑A座中層9室，實用面積約381方呎，兩房間隔，望山景，單位原先於已補價自由市場叫價368萬元，放盤約4個月，以348萬元沽出，呎價約9,134元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕87元，帳面貶值約20%。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山天宇海3A座低層B室，實用面積約953方呎，四房間隔，望海景，放盤約半年，叫價1,090萬元，獲買家洽購，減75萬至1,015萬元成交，減幅約6.9%，呎價約10,651元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳公屋翠林邨彩林樓高層1室，實用面積約381方呎，早於去年8月在未補價第二市場叫價200萬元，多次調整叫價至近期145萬元，最終獲綠表買家以135萬元承接，累減65萬元，減幅約32%，呎價約3,543元。

●中原關偉豪表示，將軍澳清水灣半島8座中層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，最新以630萬元成交，呎價約12,046元，原業主於2001年3月以約260萬元購入。

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