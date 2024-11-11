北角全新盤最快周二開價　周一錄21宗一手成交

軟銷多時的北角全新盤，銷售部署進入最後大直路，最快周二開價。一手市場於周一(11日)暫錄約21宗成交，同日出現至少4宗交易告吹。

●啟德天瀧招標售出5伙 單日套現逾1.8億元

●旺角利奧坊‧壹隅頂層連天台戶呎售約28,090元

●鴨脷洲弦岸頂層特色戶成交價734萬元

●北角101 KINGS ROAD最快周二開價

●沙田畢架．金峰三房連車位2,529萬成交

●沙田星凱‧堤岸單日售出兩伙一房

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，交投持續，於9日內售出9伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，項目周一(11日)沽出兩伙一房單位，包括3座47樓G室，實用面積347方呎，一房間隔，以694.5萬元售出，呎價約20,014元。

●元朗站The YOHO Hub II三房售974萬

●上環42 TUNG ST兩房連平台戶呎售約26,313元

據項目成交紀錄冊，上環42 TUNG ST於周一(11日)以1,539.3萬元售出5樓單層單位

，實用面積585方呎， 兩房間隔，外連363方呎平台，呎價約26,313元。

●旺角ONE SOHO頂層戶終止交易

●將軍澳海茵莊園一房交易未有進展

●長沙灣曉柏峰連錄兩宗交易告吹