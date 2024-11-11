北角全新盤最快周二開價 周一錄21宗一手成交
2024年11月11日 22:01
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軟銷多時的北角全新盤，銷售部署進入最後大直路，最快周二開價。一手市場於周一(11日)暫錄約21宗成交，同日出現至少4宗交易告吹。
●啟德天瀧招標售出5伙 單日套現逾1.8億元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(11日)通過招標接連售出5伙，單日吸金逾1.88億元。包括有大手客斥資6,878萬元購入兩伙相鄰單位。最新售出4伙3房及1伙4房單位，實用面積1,085至1,382方呎，成交價3,428萬至4,888.3萬元，呎價31,107至35,371元。
●旺角利奧坊‧壹隅頂層連天台戶呎售約28,090元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周一(11日)通過招標以1,500萬元售出頂層特色戶，為1座28樓E室，為實用面積534方呎的兩房單位，外連134方呎平台及334方呎天台，呎價約28,090元。
●鴨脷洲弦岸頂層特色戶成交價734萬元
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，周一(11日)售出28樓D室頂層特色戶，為實用面積273方呎，採一房間隔，外連151方呎天台，成交價734.37萬元，呎價為26,900元。資料顯示，項目提供105伙，至今累售10伙，套現逾4,366萬元。上述成交價及呎價均為已售出單位之中最高。據悉，買家鍾情特色單位3.9米的特高樓底，景色開揚。
●北角101 KINGS ROAD最快周二開價
宏安地產(01243)發展的北角炮台山英皇道101 KINGS ROAD，最新周二(12日)公布首張價單。發展商早前曾透露，首批單位將涉不少於51伙，涵蓋一房至三房戶，有機會同步招標。
●沙田畢架．金峰三房連車位2,529萬成交
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，今(11日)錄得1座9樓B室的成交，單位實用面積1,337方呎，採三房間隔，連同1個車位以2,529.5萬元獲承接，呎價約18,919元。資料顯示，買家享有「現有承租人優惠」，可享有租金回贈。
●沙田星凱‧堤岸單日售出兩伙一房
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，交投持續，於9日內售出9伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，項目周一(11日)沽出兩伙一房單位，包括3座47樓G室，實用面積347方呎，一房間隔，以694.5萬元售出，呎價約20,014元。
●元朗站The YOHO Hub II三房售974萬
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，今(11日)以974.22萬元售出第6座36樓J室，為實用面積638方呎的三房戶，呎價約15,270元。
●上環42 TUNG ST兩房連平台戶呎售約26,313元
據項目成交紀錄冊，上環42 TUNG ST於周一(11日)以1,539.3萬元售出5樓單層單位
，實用面積585方呎， 兩房間隔，外連363方呎平台，呎價約26,313元。
●旺角ONE SOHO頂層戶終止交易
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，最新錄得一宗終止交易個案，涉及單位為29樓A8室頂層戶，為實用面積310方呎的一房單位，原本在今年3月以678.51萬元售出，呎價約21,887元，惟交易已在上周五(8日)終止。
●將軍澳海茵莊園一房交易未有進展
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，錄得有買家放棄交易，牽涉單位為第2座32樓B3室，為實用面積284方呎的一房戶，原本在本月1日以553.2萬沽出，呎價約19,479元。該宗交易在簽訂臨時買賣合約後再未有進展，料已遭買家放棄。
●長沙灣曉柏峰連錄兩宗交易告吹
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，新近連錄兩宗交易告吹，交易金額共涉804.72萬元。當中包括A座5樓A11室，實用面積234方呎，採一房間隔，原本在月初以400.84萬元售出，呎價約17,130元。上述買家原本採用100天優惠按揭付款計劃入市，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。