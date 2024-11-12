【東方日報產評】華政策呵護慢牛　人幣穩定好籌謀

上周內地重要會議批准化債方案，內地股市昨日表現理性，溫和上升，而金融信貸規模亦見收斂，反映一切按部就班，緩急有序。事實上，如今政策要培育的是「慢牛」而非「快牛」，更甚是拒絕「瘋牛」。要致力維持長期牛市，除了要有持續性的政策支持，確保經濟穩定發展，維繫市場信心外，人民幣匯率穩定亦是關鍵，否則如何說服海內外資金長期持有中國資產？過於快速寬鬆的貨幣政策，不利穩匯，故大水漫灌也得有節制，化解地方與內房債彈並沒捷徑，始終需要時間來解決，在這段非常時期致力保持整體內部穩定，地產以外各主要產業發展都有序推進，確保高質量發展，才是中國經濟真正所需。

過去中國經歷過4萬億元人民幣救市，帶來嚴重的產能過剩和資產泡沫問題；2015年的A股瘋牛，為資本市場帶來一場災難，股民被割韭菜，對股市信心盡失，聞股色變，而一系列針對金融業的雷霆監管隨大冧市後陸續出台，A股指數長年處於「死亡心電圖」狀態。之後幾年資金乘科技股熱潮轉戰港股，可科技巨企無序跨行業擴張，帶來系統性風險，最終引來當局出手煞停螞蟻集團中港上市計劃，並推出大規模反壟斷及整頓跨行業擴張的嚴監管行動，以撥亂反正。可這一次又一次的亂局，讓中國經濟失去寶貴的發展時間，也說明眼前當局要救市，必不可再重蹈覆轍。

2018年中美貿易戰開打，大量生產線外移，高端晶片供應受嚴格限制，中國經濟不可能沒受打擊。幸而這些年中國製造業升級改造取得成功，電動車、太陽能產品及鋰電池行銷全球。問題是特朗普將重掌美國白宮下，貿易戰勢升級，中國得率先部署穩內需，以防衰退與通縮，這是9月下旬以來接連傳來減息、救樓市及地方政府財政等連串大行動的底因。

明白這背景，應理解到中國要推動資本市場發展，絕不是當年4萬億元人民幣或2015年A股狂牛的翻版，而是希望在財政及貨幣政策的局限下，能發揮資本市場作為企業與產業融資平台的功能，更好地服務宏觀經濟，並藉投資資本增值帶來的財富效應推動投資與消費，為內需補底，有力穩定市場預期，亦為在國際上流動性日益增加的人民幣提供可靠的投資出路，變相擴大引資渠道，增加穩匯力量。

畢竟特朗普上場，強美元下非美貨幣包括人民幣都易跌難升，要致力穩定人民幣在波幅區間上落，避免大幅貶值，除了要繼續推動國際貿易及本幣支付結算外，還得全面加大內生動力，讓居民對收入前景具信心，放心消費；讓企業對經營前景抱希望，放膽投資，創造就業。這一切關鍵在「信心」二字，那信心從何而來？大水漫灌顯非靈丹妙藥，採取實際行動化解拖着經濟增長後腿的3大難題：內房泡沫、地方債務及國進民退，方為上策。如今政策明確要內房止跌回穩，地方化債亦已定案。接下來，得看在促進民營經濟上有更多實際舉措，配合擴大對外開放，全面激活經濟活動，這是市場期待中國經濟將出現的畫面。