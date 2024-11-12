林嘉麒：港股短線跑輸外圍機會大

上周的內地重要會議批准《國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案》的決議。數字上，是市場一早預期的「10萬億」，不過內容是6萬億元人民幣(下同)加4萬億元。會議批准了增加地方政府債務限額6萬億元，用於置換存量隱性債務，目的是為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。另外，財政部會從新增地方政府專項債當中，用4萬億元用於化債。

儘管總數是10萬億元，但「六加四」並不是市場的預期，也沒有提及用於內房及經濟刺激上。再者，6萬億元及4萬億元是分階段進行的，就算最終有成效，但需要時間長，投資者並不賣帳。新增6萬億元是分3年實施，2024年底地方政府專項債務限額，將由29.52萬億元增至35.52萬億元。

內地救市規模不似預期

同時，從2024年開始，財政部將連續5年，每年由新增地方政府專項債券中安排8,000億元，補充政府性基金財力，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元。另外，2029年及以後年度到期的棚戶區改造隱性債務兩萬億元，仍按原合同償還。財政部部長藍佛安表示，在2028年之前地方需要消化的隱性債務總額將從14.3萬億元大幅降至2.3萬億元，估算5年累計節省地方利息支出6,000億元。

然而，是次公布並未提及市場關注的兩個大範疇──內房及經濟動力的問題。事實上，上周舉行的不是經濟工作會議，藍佛安也指支持房地產市場健康發展的相關稅收政策已按程序報批，將會很快推出，而發行特別國債補充國有大型商業銀行核心一級資本等工作亦正加快推進。此外，專項債券支持回收閒置存量土地、新增土地儲備，以以及收購存量商品房用作保障性住房方面，財政部正配合相關部門研究制訂政策細則，推動加快落地。

這個「10萬億」規模是令市場失望的，但藍佛安的言論還存在幻想空間。港股昨日低位見反彈，開市最低見20,151點，仍守住10月最低位，及後從低位也反彈接近300點，可見恒生指數暫時「未跌死」。何況A股市場表現不俗，滬深兩市指數低開高走，收市時全升，其中深成指升2.03%，深圳創業板指數升3.05%，部分原因和市傳短期降準有關。

美股美元虛幣資產起哄

至於港股短期走勢，相信未必可受惠於內地股市氣氛。原因簡單，9月時的救市憧憬令部分外資相信了需要加倉港股，而且付諸於行動，真金白銀增加了持倉，有基金數據顯示，環球資金配資中港股市由3%增加至8%，平均值是10%以上。這輪的失望，或會令他們因此減持。

事實上，特朗普當選了美國總統後，市場資金一面倒看好美元，並利好相關資產。既然今輪中港股市炒作暫時告一段落，資金短線流出也是理所當然。當然，中港股市中長線投資氣氛仍有回復機會，皆因內地政府還有不少「期票」將會兌現。不過，眼見美股、美元、虛擬貨幣等資產炒得興起，投資者是向錢看的，哪會苦纏於港股呢？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)