廖嘉豪：市場或低估美國減息幅度及速度

美國總統選舉塵埃落定，美股表現亦符合筆者一直強調可超配美股直至年底的看法。目前眾議院選舉仍在點票中，共和黨暫時取得214席，距離過半數的218席僅差5席，尚未公布結果的18個議席中，有9個暫時由共和黨人領先，意味紅色浪潮機會較大，屆時或可推升美匯指數至107水平，美元走高亦傾向有利續超配美股至年底。

債市則明顯落後，特朗普選情由9月中旬升溫以來，10年期美國最高曾升至4.46%，或因市場擔心特朗普政策增加開支，導致未來數年美國國債供應及通脹上升，並減慢聯儲局減息幅度。利率期貨市場目前預期聯儲局今年減息0.16厘，投資者或需小心聯儲局減息速度及幅度或比市場預期更快更深。

關稅或對美國通脹構成上行風險，但不會對聯儲局貨幣政策有重大影響。美元升值、外國出口商為其產品減價、國內零售商犧牲利潤承擔關稅影響，以及生產商轉移到非關稅國家或美國國內生產將抵消全面關稅的部分影響。最重要的是，聯儲局或視任何與關稅相關的物價上漲為一次性的物價影響。

上周鮑威爾在議息後記者會亦佐證相關觀點。他多次被問及對美國國債收益率上升的看法，以及會否影響聯儲局政策，但他回應債息走高的持續性還不夠長，因此官員們暫時無需應對。他同時提醒市場聯儲局使命是實現充分就業和穩定物價，認為需持續減息以履行局方使命。鮑威爾描述勞動力市場仍「非常緩慢地降溫」，由於聯儲局官員不希望就業市場進一步走弱，意味局方需要繼續減息，直至勞動力市場企穩。

鮑威爾鴿派地表示，即使部分較高的通脹「波折」也不會導致官員們改變通脹正趨向目標的觀點。任何央行若認為已控制通脹但勞動力市場仍弱皆希望把政策利率減至中性水準，意味聯儲局12月減息可能性很大。

花旗分析員的基本預測，是11月疲弱的非農就業報告足以讓聯儲局在12月減息50個基點。若11月非農就業報告比花旗分析員預期強(例如失業率保持不變)，則可能減息25個基點。市場對美國減息預期若向花旗方向靠攏或有利債價，投資者或可繼續把固定收益投資組合的平均期限維持在約5至6年左右，當中以中年期投資級別企業債為核心定息工具。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪