濰柴動力聯營山東重工集團財務引入中國重汽為新股東

完成後，中國重汽將成為山東重工集團財務的新權益持有人，持股37.5%；而集團於山東重工集團財務的權益將由37.5%減少至約23.44%。山東重工集團財務仍將繼續作為公司的聯營公司入賬，其財務業績仍將不會合併入賬至公司的合併財務報表。

預期有關各方作出增資將提升山東重工集團財務的服務水平和自身風險管控能力，有利於山東重工集團財務的可持續發展，符合公司的整體發展戰略。同時，山東重工集團財務引入外部新股東，可為其帶來新的資金注入與業務需求，促進山東重工集團財務的進一步發展。此外，集團作出相關增資並放棄行使部分優先認購權亦符合集團之整體發展策略。

另集團宣布，曲洪坤因工作安排變動已辭任公司財務總監，自2024年11月11日起生效。王翠萍已獲委任為公司財務總監，同日起生效。