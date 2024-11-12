人才回流！港持牌金融專業人士增至4.2萬　中信証券升幅勁

外媒報道，本港正從嚴重的人才流失中逐漸復甦，隨着銀行及資產管理公司寄望本港致力成為全球最大財富管理中心，金融業持牌職位數目創下紀錄高位。

報道提到，本港一直對抗樓市及零售銷售下滑，以及人才流失的困局。作為內地與西方的紐帶，本港也飽受內地經濟低迷及地緣政治氣候惡化的沉重打擊。雖然樓價暴跌，食肆及商舖也在苦苦掙扎，但金融業這個主要就業領域近期向上的趨勢，卻反映租賃市場轉強。在內地及外國人士湧入下，本港的租金料將創下紀錄高位。

資產管理職位增加，與本港致力成為全球財富管理中心相脗合。本港公布一系列措施來支持行業，擴大與內地的貿易聯繫，以特別簽證吸引人才，並為富豪及家族辦公室在本港落戶提供便利。高端人才通行證計劃在2022年啟動，旨在吸引頂尖大學畢業生，截至6月已批出約7萬份申請，其中約95%來自內地。

報道引述分析師指，在地緣政治風險不斷上升下，私人財富關係及投資經理愈來愈需要協助高淨值個人及富裕客戶應對日益波動的市場。根據研究，至2030年，本港的資產管理規模料會增近一倍至2.3萬億美元。