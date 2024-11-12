動物精神捲土重來？華爾街大佬：標指2030年將見10000點

外媒報道，華爾街大佬、亞德尼研究公司(Yardeni Research)創辦人的亞德尼(Ed Yardeni)表示，當選總統特朗普的經濟政策所釋放的「動物精神」，將推動標普500指數在2030年底前達到10,000點。

標指周一(11日)收市報6,001點，亞德尼超級樂觀的預測，意味著指數將較現水平飆升66%。他將對2024年、2025年和2026年年底的標指目標價，分別上調至6,100點、7,000點和8,000點。

樂觀的預測表明了美國大選後華爾街對股市愈發樂觀。亞德尼在報告中寫道，股市投資者也對政權更迭至更加商業友好、推動減稅和放鬆管制的政府感到興奮。他指其預測基於的觀點是，特朗普政策尤其是下調公司稅率，將為美國企業帶來更大的利潤，如果俄烏戰爭和中東衝突得到解決，預計股市將進一步上漲。

亞德尼補充，過度看漲情緒令人擔憂，雖然預計直至本10年結束不會再出現熊市，但中途會出現一些回調。不過，消費者和企業的樂觀情緒很有可能改善，並重覆2016年特朗普當選時的相同路徑，並指「動物精神捲土重來」。