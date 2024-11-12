【一手盤攻略】北角炮台山101 Kings Road　享受品味生活

北角炮台山位處港島區中心地段，交通便利，配套成熟，近年區內更有不少消閒及藝術熱點，讓社區更具活力，變身理想置業地段之一。炮台山英皇道近日有新盤推出——101 Kings Road，不單止毗連港鐵站，更毗鄰多棟甲級商廈，料租賃需求強勁，勢必吸引投資客目光！

中原地產高級分行經理李宗恩指，北角炮台山住宅新供應不多，租盤需求旺盛，例如半新盤如維峰•浚匯，呎租超過70元，海璇的租金更達90至100元。他相信若區內有新盤落成，相信會極具投資價值。

101 Kings Road坐落北角炮台山英皇道101號，由宏安地產發展，樓盤對面便是港鐵炮台山A出口，步程只是約一分鐘多，佔盡港島線優勢，往銅鑼灣站只需5分鐘，往中環站亦僅11分鐘。此外，樓盤樓下還有多條巴士路線及電車站，交通四通八達。

樓盤提供251伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由204至1291方呎。主打兩房單位，佔總數逾五成，並設有連平台或天台的特色戶。樓盤基座設有綠化空間，商場及露天廣場「Piazza 101」，提供商舖、餐廳及戶外用餐區，還有住客會所及游泳池等設施。

北角炮台山發展潛力看高一線，內地體育用品品牌李寧亦睇中該區的優勢，在去年底收購電氣道商廈「港匯東」，改名為李寧大廈，部分樓面預留作為集團的香港總部，擴展國際業務。區內甲級商廈林立，還有去年才落成的電氣道228號，以及AIA Tower，這些商廈都能為周邊住宅物業帶來優質租客群。

炮台山近年出現了不少文化藝術熱點，如「油街實現」，這是一個由歷史建築改造而成的社區藝術空間，舉辦各類藝術展覽，為區內增添獨特魅力。另外位於英皇道的皇都戲院，亦被發展商看中收購，將成頭換面成為新藝術文化表演地標。

101 Kings Road住戶更享生活便利，炮台山民生配套成熟，餐廳及特色小店選擇多，而且毗鄰銅鑼灣，想行街購物亦無問題。校網方面，小學屬14校網，中學屬東區，名校包括庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學等。

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