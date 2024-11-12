標普信評：內地10萬億人幣額度　料傾斜經濟較發達區域

對於內地10萬億元人民幣(下同)化債計劃，評級公司標普信評指，方案體現中央化債思路的轉變，政策更為積極，更加着眼於地方長期發展，用發展的方式化解債務，額度分配值得關注，可能將對經濟較發達區域有更多傾斜。

標普信評報告指，本次債務置換為近年來最大規模，地方政府在2028年前將隱性債務化解完畢難度不大。此次置換政策利於地方債務結構優化，推動隱性債務顯性化，也利於提升債務管理的規範性及透明性。

此次置換方案更多體現中央化債思路由「堵」到「疏」的轉變，不再只有在風險暴露苗頭出現時才採取措施，而是將債務風險化解進一步前置，政策更積極，地方將有更多資源用於發展，以發展方式最終化解債務壓力。債務置換並非債務削減，地方仍須以發展為主要目標，通過發展最終將債務規模控制在與自身經濟財政實力相匹配的水平上。

標普信評認為，此次議案提出「在壓實地方主體責任的基礎上」的原則，且化債政策以地方置換債務為主，並非中央對地方進行大規模轉移支付，表明化解債務的責任仍在地方，並非中央進行兜底，未來中央政府對地方債務的監管及處罰將更嚴格。

報告指，去年至今發行的超過1.7萬億元特殊再融資債，主要來自負債率較高省份，如貴州、雲南、內蒙古等，至於東部經濟大省江蘇、山東及浙江等地發行額不大。由於此次10萬億元債務置換，既要解決當下地方政府的債務壓力，並要促進經濟發展，額度分配方面的考慮可能更加綜合。標普信評認為，東部省份肩負經濟增長重任，可能將進行較大規模置換。同時，不排除隱債清零的區域仍可獲得部分額度，特殊再融資債的使用範圍可能擴大。

標普信評表示，此次中央10萬億元置換政策，幫助地方政府和城投企業解決資金壓力，城投企業卸下包袱，有更多餘力進行轉型。