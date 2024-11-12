北角101 KINGS ROAD首批51伙　一房488萬入場

該公司執行董事程德韻表示，市場利好消息湧現，減價周期展開，形容首批屬「息息相關價」，同區以往不乏呎價達3至4萬元的成交，相較之下是次開價有較大折讓。

項目首批單位包括18伙一房單位及33伙兩房單位。項目將於周五正式對公眾開放示範單位，將於周六起收票。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，價單提供兩種付款計劃，包括120天現金付款計劃及建築期付款計劃，扣除最高30%折扣後，折實價介乎488萬至1,006萬元，折實呎價由16,626至23,180元。

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟指，入場單位為6樓F室，實用面積262方呎，折實呎價18,626元。兩房售價最低為6樓E室，實用面積399方呎，折實價753.8萬元，折實呎價約18,892元。

資料顯示，同區對上推出的單幢項目，要數到2019年3月公布價單的維峯．浚匯，當時首批50伙的折實平均呎價約25,951元。