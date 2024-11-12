瑞銀：中國市場或調整達一成　入市吸引力增

財政部在全國人大常委會會議後公布最新地方政府債務置換方案，惟方案內容可能疑令部分投資者失望，原因是市場對消費及房地產市場刺激措施加碼預期似乎更高。此外，近期股價走勢似乎也反映更激進的政策刺激措施，尤其是考慮到美國大選結果，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪指，市場可能會出現回檔，下跌5至10%，或為投資者提供更具吸引力的買點。

他指，股價之後走勢大部分將取決於即將推出的美國關稅水平，以及內地政策將在幾大程度上抵銷這些影響。隨着消化這些不確定因素，未來市場波動可能加大。

此外，近期與投資者交流時，發現市場情緒(尤其在岸市場)已明顯改善，樂觀的投資者更預計，隨着時間推移，政府將推出更多政策來抵銷關稅影響，並將對股市產生顯著影響，因大多數大型上市公司通常聚焦內地。

另一方面，截至目前，已公布第三季業績的MSCI中國指數成分股，整體盈利增長1%，收入減少2%，然而由於大多數互聯網公司仍未放榜，預期最終結果會略好。非金融股盈利按年下跌8%；受惠於成本節約措施，消費股業績按年增23%；金融企業盈利升8%，受益於近期市場反彈。市場對今年每股收益預測在過去一個月輕微調升1%，惟對明年盈利前景仍持謹慎態度。雖然截至目前盈利仍疲軟，但預期之後增長動能有望改善，因為去年第四季起基數較低；財政支出加快，尤其在債務置換方案推出後及央行進一步減息。

行業方面，暫時規避美國出口導向型行業如機械，因其股價表現仍較強，並繼續關注內需型行業，尤其是與服務相關的行業，如互聯網及教育。