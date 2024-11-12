會計師行料港府本財年赤字逾千億　財政儲備降至6000億

有一間會計師行預計，港府2024/25財年，再錄逾千億元赤字。截至明年3月底止的財政儲備將降至約6,000億元，按年大減約18.32%，期望港府從稅務政策角度提升香港競爭力；維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位；為數碼經濟建立更具吸引力的營商環境。

就稅務政策，該行建議推新稅務優惠予國際貿易商，如向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%優惠稅率，即標準稅率的一半等；優化船舶租賃稅務優惠制度，容許船舶出租商就購置船舶而招致的開支扣稅等；放寬研發和知識產權相關的稅務扣減，容許香港在處於培養研發人才的過渡期內(例如3年)，扣除與大灣區研發活動相關的外包費用等；提高稅務制度的競爭力，容許扣除可攤銷的無形資產的資本性支出(例如預付許可費、特許經營費)等。

至於維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，則建議升級單一家族辦公室和基金的稅收優惠，擴大合資格資產名單，以包括數碼資產、藝術品、海外物業，乃至價值超過5,000萬元的香港物業(已納入《施政報告》建議的「資本投資者入境計劃」)，將「證券經銷業務的印花稅豁免政策」，擴展至其他上市結構性產品(如牛熊證等)的莊家等。

就數碼經濟，建議向數碼化產業的公司提供稅收優惠，界定數碼貿易和跨境電商物流產業，為從事相關產業的合資格企業提供8.25%的優惠稅率，比16.5%的法定稅率低一半，就開發或升級合資格的數碼平台，可享200%加計扣除，比現行的稅務扣除高出一倍等。