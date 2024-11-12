DHL：不樂見全球貿易限制　料特朗普再上場不影響業務

美國候任總統特朗普將於明年1月展開第二次任期，關稅與貿易壁壘成為國際間憂慮的焦點。全球最大快遞之一DHL，其香港及澳門董事總經理蔣國雄表示，當然希望市場愈開放愈好，不想見到關稅或貿易限制影響全球化。

他對特朗普再次上場感到審慎樂觀，因對方不是第一次做總統，在他對上一次任期，集團業務並未受到太大影響。

他又表示，貨運業務在3年疫情期間有穩定增長，現時生意額更高於疫情前。並且客戶近年對環保貨運有需求，尤其是銀行及大公司。故公司目前正計劃擴大車隊的電動貨車數目，明年佔比將會多5個百分點至20%。又順應客戶需求推出低碳排放貨運服務Go Green Plus，相關機隊會使用「可持續航空燃料」(SAF)，目前有2,000客戶使用該服務。惟他未有透露環保貨運服務價錢較一般服務高出多少。

面對本季物流的高峰期，蔣表示，集團全球已投放一億歐元去作準備。香港每週有370架次公司專屬物流專機開往世界各地，有需要的時候亦會使用對外的商業機隊作貨運之用，相信足以應付。

運作處副總裁崔祖澤補充，雙11購物節貨運數字相信需要一段時間才能反應，但他預計連同美國的黑色星期五購物節，今年物流的高峰期相信會與去年同期持平。

至於施政報告提到發展低空經濟，蔣表示，歡迎有關提案，相信市場對快速運輸有需求，日後公司如推出相關產品服務，價錢可望高於一般服務。可是仍然需要等待政府向外披露更多政策細節。