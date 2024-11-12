【多圖】太子道西233號現樓示範單位及會所首度曝光

上述特色戶名為「天池至尊」，實用面積1,748方呎，採四房間隔，偌大的客飯廳，長約6.6米，闊約4.4米，設有全排落地玻璃窗，享有多角度加多利山景致。廚房以長形開則，內連工作間，品牌家電齊備。四間睡房與客廳同向，盡覽開揚景觀。其中特大主人套房，設衣帽間及主人浴室。內置樓梯連接對上1,215方呎天台，並附有長約9米私人泳池。

同日曝光的16樓B室，實用面積1,039方呎，屬四房兩套間隔，層與層之間的高度有約3.4米。露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線。獨立廚房內設有工作間，家電包括煤氣煮食爐，電磁爐，微波蒸焗爐，雙門雪櫃，洗衣乾衣機，酒櫃等。

該單位主人套房間隔方正，空間感十足，並預留了擺放衣櫃的位置。另外，浴室以天然石鋪砌牆身及地板。

項目會所設施包括長約20米的室外游泳池，健身室，多用途宴會室，共享空間、音樂室及娛樂室等。