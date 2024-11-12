Lalamove於伊斯坦布爾開業　看好當地EMEA交匯處

送貨平台Lalamove宣布，在土耳其最大城市伊斯坦布爾開設業務，將業務拓展至歐洲、中東及非洲地區(EMEA)。連同最新開設的土耳其業務，該企目前已快速擴展至亞洲、拉丁美洲以及EMEA地區(Europe, the Middle East and Africa，即歐洲，中東及非洲)共13個市場。

土耳其位於EMEA地區的交匯處，被視為全球貿易、物流和製造業的重要戰略樞紐，亦是「一帶一路」倡議的參與國家之一。當地積極改善以及發展新航運物流基建，例如發展跨裏海國際運輸通道，連接土耳其和歐洲鐵路系統，對物流需求與日俱增，具相當發展潛力。

Lalamove深信，土耳其的地理優勢，加上具增長潛力的經濟結構及龐大內需市場，配合具有「在地化」經驗的國際科技平台，能更有效連接中小企、司機夥伴和個人客戶，惠及當地經濟。「在地化」的物流方案以土耳其市場為例，用戶可按自身需要選擇當地多種送貨車輛，包括輕型貨車、麵包車、貨車和電單車。中小企可根據需求隨時隨地及靈活地運用平台的物流方案，而且具競爭力的定價適合各種規模的企業。