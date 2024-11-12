OneDegree：颱風季節家居保險新單銷售按年增21%

極端天氣影響環球氣候，虛擬保險公司OneDegree表示經歷2023年的風災雨災後，港人對於極端天氣可能帶來的家居財物損失亦更為了解。縱使今年並沒有發出黑色暴雨及10號颱風警號，於今年颱風季節期間(5月至9月)家居保險平均每月新保單銷售較2023年增長21%。可見港人已經充份了解到，需要在颱風來臨前未雨綢繆，投保家居保險，以保障颱風及暴雨帶來的財物損失。

OneDegree副行政總裁周美華表示，保監局數據顯示，2023年風災及雨災造成的財物損失高達19億港元，在各界持續教育及推廣下，港人已相當清楚家居保險可保障颱風及暴雨造成的財物損失。颱風季節期間家居保險銷售較其他月份為多，今年5月至9月間家居保險平均每月新保單銷售對比非颱風季節(1月至4月)大幅增加1.4倍。比較2023年颱風季節期間(5月至9月)對比非颱風季節(1月至4月及10月至12月)僅增加19.1%大幅提升。由此可見，港人今年對於家居保險可保障颱風及暴雨造成的財物損失的認知已大幅普及。

OneDegree又指，該企設有5天索償服務保證，由投保人交齊文件起計，5個工作天內完成理賠程序，令投保人可盡快獲得賠償並還原居住環境。