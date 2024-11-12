周樂樂：特朗普勝選　虛擬資產價格持續飆升

上周虛擬資產市場經歷了今年自三月份以來的最大漲幅。比特幣周內價格從68736美元漲至80428美元，漲幅為17%。以太坊從2456美元漲至3186美元，漲幅約為29.7%。

11月6日，特朗普最終戰勝哈裏斯，當選為美國第47任總統。特朗普勝選的消息一經公布，加密貨幣市場就迎來一波熱潮，疊加降息美聯儲宣布降息25點子，比特幣屢創新高。

此次比特幣的上漲來源於「特朗普交易」，他曾在今年的比特幣大會上表示，如果當選為總統，阻止美國出售其持有的比特幣，建立「戰略比特幣儲備」。數字資產顧問平台Digital Assets Council of Financial Professionals創始人Ric Edelam對此認為，理論上，虛擬資產可以幫助解決美國長期存在的國家債務問題，比特幣儲備也可以大幅減少。雖然特朗普的承諾有待時間檢驗，但市場普遍對特朗普上任後的市場表示樂觀。

回顧虛擬資產場內，場內資金——交易所穩定幣流入量，呈現指數型上升趨勢，約合45億美元，遠超場外通道——比特幣ETF，淨流入為16.3億美元。交易所合約、CME合約持有量均創歷史新高。Funding rates創今年新高，利率為0.04%。市場情緒一度被點燃，加密貪婪指數高達76.2美元。

以最大的模因幣$Doge為代表，周內漲超83%。一方面是馬斯克曾多次為狗狗幣月臺、其次作為山寨幣，彈性和賠率均高於比特幣。ETH/比特幣匯率也正回暖，以太坊二層交易量、活躍地址數也處於指數型上升態勢，可能在不久的將來出現山寨季。

綜上所述，特朗普的勝選和美聯儲的降息政策為市場注入了新的活力，引發了市場熱潮。共識在於——特朗普上任後的虛擬資產市場持樂觀態度。部分機構預計比特幣價格將持續攀升，多位分析師比特幣在年底前可能突破10萬美元大關。整體來看，虛擬資產市場正迎來一個新的繁榮時期，山寨幣市場也顯示出強勁的增長勢頭，市場情緒高漲，資金流入量激增，或許預示未來可能有更多的投資機會和市場動態。

勝利證券副首席運營官 周樂樂