汪敦敬：強積金應加入房地產選項

筆者雖然只是一個小投資者，但從事地產及股票投資已數十年！最近，筆者有份提議獲得廣泛討論，即「將強積金的供款當作買樓首期」，我覺得應該以投資角度去評論這一提案。

甚麼是強積金？筆者的理解是一個強制性的儲蓄和投資計劃！大家要清楚這不是一個「贏硬」的方案，因為沒有人會為蝕本做擔保和包底的，但很多人拒絕「用強積金做首期」的建議，往往都說這樣做是增加了有關養老的風險。這種看法是絕對錯誤的，筆者再次強調，強積金絕對是一個有贏有輸的強制性儲蓄及投資計劃！政府要求市民參與強積金，是因為有計劃的投資/儲蓄方案是相對有保障性的。大家更加要認清楚的是，強積金的錢是屬於供強積金的市民！

房地產和股票都是投資，同樣有風險！也同樣有機會！兩者只是不同的投資選擇！認為買樓少了投資保障是一個錯誤，因為風險是由市場決定。增加強積金的配套，是增加了機會和保障的，同時持有地產與股票更是較理想的投資組合，因為消費者可以享受到不同產品的特性！筆者認為，政府推出一個強制性儲蓄計劃之餘，不應只讓保險「壟斷」市場！所謂「壟斷」是令消費者沒有選擇權的意思。

沒有迹象顯示股票比房地產安全！根據歷史記錄，應該是房地產相對股票較戰績彪炳一點！更加重要的是，很多買家想用強積金支付買樓首期，而不少地方(包括國內和澳門)已經容許提取有關資金去做首期。

當然，投資不同項目都有其特性，就算用強積金去投資，亦要明白房地產的特性。房地產和其他投資項目一樣有下跌的時候，但「認為房地產會不斷下跌」這是數十年間歇性不斷出現的超級錯誤，真正的樓市是有升有跌的！

如果買房地產的缺點就是下跌的時間周期較長，但股票同樣有相似的情況。如果有足夠時間去投資房地產，例如10年，其實就足以確保其退休時候價格的升值。有一批人是特別適合用強積金去買房地產的，例如是要交租給業主的長期租客，如果買了樓就可以自己供樓，在這十幾年裡面亦不需要擔心租金升值，到了退休時已供滿樓更加不需要再負擔租金。針對這類人來說，筆者看不到有甚麼特別風險。

祥益地產總裁 汪敦敬