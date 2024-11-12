首3季亞太區商業地產投資額963億美元　按季升82%

仲量聯行的數據和分析顯示，2024年第三季亞太區商業地產投資按年增長約28%至388億美元，創下2022年加息周期啟動以來，該地區單季最高投資額，並實現連續4個季度增長。年初至第三季，該區商業地產投資總額高達963億美元，較去年同期增長約82%。

至於，今年首三季香港商業成交總額31億美元(約241億港元)，按年下跌約3%；第三季投資額為13億美元(約101.1億港元)，較第二季高出約58%。

該行香港資本市場部主管陳國章表示，年初至今，本港工廈及物流中心的交投相對較活躍，商舖及寫字樓買賣交投仍然淡靜。香港兩度跟隨美國減息，對物業投資市場有正面作用，預期今年第四季，商用物業交投將上升，尤其政府將推出政策鼓勵商用物業及酒店轉作學生住宿，料全幢商廈及酒店的成交將趨增。

亞太區市場方面，除住宅外，所有主要地產領域的交易量均有所增長，其中跨境投資額表現強勁，年初至今總計達145億美元，較去年同期增長約6%，主要受惠於海外投資者對寫字樓和物流資產的濃厚興趣。

日本仍然是亞太區最活躍市場，在遊客人數創新高推動下，市場錄得數宗大型酒店資產組合收購交易，帶動第三季度交易額達到84億美元。新加坡市場同樣表現出色，第三季度交易額達44億美元，較2023年第三季度增長約1.18倍，主要受惠於機構投資者對工業和零售資產的強勁需求。

仲量聯行亞太區資本市場部行政總裁Stuart Crow稱，亞太區第三季度交易量在多重利好因素推動下激增，隨著主要區域市場借貸成本預期下降，相信該趨勢有望進一步增強。同時，由於房地產估值觸底，預計2025年將是絕佳入市時機，提早部署的投資者可面臨較少競爭。

亞太區寫字樓和物流地產投資佔總交易量一半以上。其中，首爾和東京寫字樓市場表現亮眼，基本面尤其穩健。首爾市場需求旺盛，租金升幅持續跑贏通脹，且明年並無新增甲級寫字樓供應。第三季度東京甲級寫字樓空置率接近負3%，租金連續三季上漲。澳洲物流地產交易量亦出現回升，其中悉尼和墨爾本等主要市場尤為顯著。

仲量聯行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler指出，隨着亞太區通帳放緩及聯儲局於9月減息，亞太區各央行已陸續開啟減息周期。預計房地產收益率將隨之下降，但長期利率料將高於過去10年水平，投資者需密切關注市場反應。