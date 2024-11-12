內地「雙11」快遞業務量7.01億件　創歷年新高

國家郵政局監測數據顯示，周一(11日)全國郵政快遞企業共處理快遞包裹7.01億件，是日常業務量的151%，按年增長9.7%。

自10月21日進入旺季以來，快遞市場規模持續擴增，日均業務量逾5.8億件。10月21日至11月11日，全國共處理快遞包裹127.83億件，日均處理量是日常業務量的125%。其中，10月22日快遞業務量達7.29億件，刷新單日業務量紀錄。快遞市場規模的持續擴增，反映線上消費需求的持續釋放，更為持續擴大國內需求、鞏固和增強經濟回升向好勢頭提供有力支撐。

今年是郵政快遞業第15次迎戰快遞業務旺季。受電商平台促銷模式和節奏變化影響，今年的快遞業務旺季時間久、戰線長，業務量持續保持高位運行。郵政快遞業不斷加強與電商平台的信息對接，繼續發揮「錯峰發貨、均衡推進」機制作用，科學合理推進郵件快件的處理進度，使行業運行更加平穩有序。快遞企業加強人員、運力、場地、處理設備、信息系統能力儲備，多種方式增加臨時用工，有效提升行業的承載能力和運行效率。

旺季期間，快遞末端投遞壓力突出。快遞企業通過增派一線人員、調整作業時間、投放無人設備、升級末端服務平台等方式，進一步完善快遞末端多元化服務，提高末端服務保障能力。

近期，全國多地出現低溫、局部雨雪天氣，增加快遞小哥的派送壓力。各地郵政管理部門及時發布消費提示，呼籲包容理解快遞小哥，同時還督促寄遞企業全面落實快遞員群體合法權益保障工作，切實保障快遞員合理勞動報酬，用務實舉措緩解一線員工旺季工作壓力，讓快遞小哥跑得更安心、工作更舒心、生活更暖心。