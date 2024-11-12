美聯工商舖：今年首10個月甲廈85宗成交　較過去兩年為多

本港甲級商廈成交增加。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，10月共錄得9宗指標甲廈成交，按月增加兩宗，而今年首10個月則錄得85宗成交，較2022年及2023年的數字分別增加約37.1%及約14.9%。租售價方面，指標甲廈售價按月下跌約2.8%，而租金則按月微升約0.6%。

租賃成交方面，市場再錄得有資產管理行業擴充樓面。美資對沖基金Millennium Management以月租約239萬港元租用中環國際金融中心2期中高層樓面，以及萬方家族辦公室以月租約113萬元租用中環中心中層樓面。此外，內地電商京東旗下企業亦以月租約33萬元，租用同區怡和大廈高層。

美聯商業董事李鎮龍表示，政府在新發表的《施政報告》中推出多項強化香港財富管理業務的政策以及放寬改裝酒店和商廈為學生宿舍的限制，有助鞏固本港作為國際財富管理中心的地位，預料資產管理相關的行業將會成為商廈的主要租戶。

目前商廈空置率高企，放寬改裝商廈的限制有助舒緩目前商廈市場供過於求的局面，建議政府提出標準補地價的方案或收取容忍費的措施，從而加快商廈業主改裝旗下物業的進度。

他又指出，10月金鐘及上環皆有甲廈物業以超過10年的低位成交，此外，目前不少東九龍甲廈平均呎價亦低於1萬元的水平，預料未來將有更多投資者在低價吸納優質商廈物業。