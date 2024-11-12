10月內地客買樓註冊量按月急升78%

內地買家比例有上升趨勢，美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名英文拼音鑑別，今年10月內地買家住宅註冊量錄1,052宗，較9月的590宗，急升約78.3%，創5個月新高。若以內地客佔個人買家比率計算，比率亦由9月約20.9%，上升至10月約23.6%，亦為5個月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，值得留意，簽署買賣合約至遞交到土地註冊處登記需時，上述10月註冊量主要反映9月市況，當時香港銀行首次宣布減息，以及中央推出新措施振興經濟，令本港住宅交投轉趨暢旺，內地買家入市情況明顯增加。

至於10月中發表的施政報告，放寬物業按揭成數及容許投資移民買豪宅等利好措施，料11月才逐步反映相關效應，估計住宅註冊量將進一步上升，相信當中內地買家註冊宗數亦會跟隨攀升。

以上月一手私宅註冊量最多內地買家的首10個新盤計算，當中最多同類買家為啟德天璽‧天，錄得119宗內地買家註冊登記，佔項目買家比例約45.6%。其次同區柏蔚森項目亦錄54宗同類登記，佔比約58.7%。以比率計算，北角海璇內地買家一手私宅註冊量佔比高達80.8%，大角咀LARCHWOOD亦佔約78.9%。