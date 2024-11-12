內地專才615萬購半島豪庭一房　單位6年貶22%

內地專才都吼蝕本貨，來港數月，即以615萬元購入紅磡半島豪庭一房單位自用，原業主持貨約6年，物業帳面貶值約22.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣雁亭高層B室，實用面積約267方呎，兩房間隔，有裝修，今年4月叫價450萬元，其後9月調整至398萬元，獲買家以338萬元承接，累減112萬元，減幅約24.9%，呎價約12,659元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角永寶大廈高層D室，實用面積約678方呎，套三房間隔，叫價940萬元，最終大幅減價80萬，以860萬元成交，呎價約12,684元，減價約8.5%成交，呎價創屋苑近3年新低。

●中原楊偉賢表示，東半山松柏新邨D座高層1室，實用面積約2,363方呎，套四房間隔，望維港景，叫價5,550萬元，最新以4,650萬元連1車位沽出，呎價約19,678元，新買家為用家。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡半島豪庭2座低層B室，實用面積約492方呎，一房間隔，以615萬元成交，呎價約12,500元，新買家為內地專才，來港數月，見銀行再度減息，睇樓3天即入市自用，原業主持貨約6年帳面蝕讓178萬元，貶值約22.4%。

●美聯黎志榮指，鑽石山居屋龍蟠苑E座中層12室，實用面積約383方呎，兩房間隔，外望園景，原業主以450萬元放盤約兩星期，近期獲上車客洽詢，睇樓2次即承接單位自住，已補價自由市場以420萬元易手，呎價約10,966元。

●香港置業曾家輝表示，大角咀港灣豪庭8座中層G室，實用面積約488方呎，三房間隔，以約780萬元放售約3個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價約45萬元，以735萬元易手，呎價約15,061元。

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新界區

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山聽濤雅苑9座高層B室，實用面積約788方呎，三房間隔，望海景，放盤約3個月，叫價880萬元，累減12萬元，獲買家以868萬元承接，呎價約11,015元，原業主於2018年2月以986萬元購入，約6年帳面虧蝕118萬元，跌價約12%。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山翠擁華庭8座中層F室，實用面積約844方呎，三房間隔，望海景，放盤約兩個半月，叫價900萬元，累減32萬至868萬元獲承接，呎價約10,284元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山泓碧3座高層L室，實用面積約483方呎，兩房間隔，叫價約640萬元，議價後以633萬元易手，呎價約13,106元，原業主於2019年以807萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約174萬元，貶值約21.6%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦英苑J座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，放盤約3個月，已補價自由市場叫價450萬元，減28萬元，減幅約6.2%，終獲買家以422萬元承接，呎價約7,617元。

●美聯林健偉指，將軍澳居屋欣明苑E座中低層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價380萬元，放盤約1個月獲洽購，議價20萬元後，以360萬元獲綠表客承接自住，呎價約6,498元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋彩明苑E座高層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價480萬元，最終減價50萬元，減幅約10%，獲區外白居二以430萬元購入，呎價約8,498元。

●中原劉俊杰稱，大圍及沙田11月暫錄41宗買賣，大圍柏傲莊I的2A座低層A室，實用面積約835方呎，套三房連儲物房間隔，叫價約2,300萬元，議價後以2,050萬元易手，呎價約24,551元，原業主持貨約4年，帳面獲利約213萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城32座中層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，放盤約1個月，叫價580萬元，累減27萬元，減幅約4.7%，以553萬元成交，呎價約12,262元。

●中原黎宗文指，沙田花園城1期雅麗苑中層G室，實用面積約312方呎，兩房間隔，去年叫價約450萬元，今年6月減至370萬元，日前議價後以323元獲承接，呎價約10,353元，新買家為上車客。

●中原陳韻兒表示，火炭駿景園11月暫錄約3宗買賣，包括7座中層E室，實用面積約1,373方呎，套三房及工人套房間隔，望馬場景，叫價約1,800萬元，雙方議價後以1.700萬元沽出，呎價約12,382元，持貨約8年帳面升值約1.2%。

●美聯黃國輝稱，大埔白石角海日灣II第5座低層E室，實用面積約1,023方呎，三房間隔，早前叫價1,300萬元，新買家為區內家庭客，議價後以1,258萬元承接，呎價約12,297元，原業主於2019年以1,407.7萬元買入，持貨約5年帳面蝕約150萬元，貶值約10%。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水11月暫錄約36宗二手買賣，粉嶺花都廣場6座高層F室，實用面積約526方呎，三房間隔，叫價約538萬元，議價後以526萬元易手，呎價約10,000元，新買家為換樓客。

●中原伍耀祖指，天水圍Wetland Seasons Park第2期15座高層A1室，實用面積約484方呎，兩房間隔，享濕地公園景致，議價後以520萬元沽出，呎價約10,744元，原業主於2020年6月以646.95萬元一手買人，持貨約4年帳面蝕127萬元，貶值約19.6%。

●中原王勤學稱，元朗減息後錄得約13宗二手買賣，11月累錄約36宗，朗庭園新錄5座高層A室，實用面積約429方呎，兩房間隔，叫價440萬元，減價12萬元，以428萬元沽出，呎價約9,977元，原業主持貨約10年帳面獲利40萬元。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑I座高層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，區內客表示熟悉該區，租轉買於已補價自由市場以345萬元購入上址作自住，呎價約8,042元。

●美聯鍾百圖表示，屯門掃管笏緹岸2A座中層B室，實用面積約312方呎，一房間隔，享園景，單位為銀主盤，1個月前叫價約300萬元，減價約10萬元，以290萬元獲區內首置客承接，呎價約9,295元。

●美聯梁浩文指，屯門嘉悅半島2座中層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，單位早前獲香港家庭客洽購，議價後以400萬元承接，呎價約8,602元，原業主於2010年以180萬元買入。

●祥益盤嘉茵表示，屯門彩華花園B座低層2室，實用面積約420方呎，兩房設計，原業主計劃套現換樓，議幅減價15萬元，區內客以295萬購入自用，呎價約7,024元。

●晉誠地產李德鴻稱，深井海韻臺中層D室，實用面積約746方呎 ，三房間隔，享海景，成交538萬，呎價約7,212元，新買家為區內租客，見息口向下，租金持續攀升，終決定購入單位自住。

●中原王春江表示，荃灣綠楊新邨S座高層2室，實用面積約451方呎，兩房間隔，叫價580萬元，減價20萬元至560萬元沽出，呎價約12,417元，新買家為用家，原業主於2019年以600萬元買入，約5年3面蝕40萬元。

●中原丘漢偉稱，荃灣荃威花園C座高層7室，屬事故單位同層，實用面積約461方呎，兩房間隔，叫價380萬元，議價後以338萬元成交，呎價約7,332元，新買家為同區分支家庭，原業主於2016年底以395萬元買入，持貨約8年帳面蝕57萬元，貶值約14%。

●利嘉閣彭錦添指，青衣青怡花園6座高層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，叫價420萬元，放盤大約1個半月，以396萬元易手，呎價約11,545元，原業主在2000年以約139.5萬元買入。

●美聯陳勁匡表示，馬灣珀麗灣5座低層E室，實用面積約594方呎，兩房間隔，最近叫價500萬元，租客以480萬元購入，呎價約8,081元，原業主2002年以163萬元購入。

●中原曹嘉華稱，東涌映灣園11月累錄約6宗買賣，包括1座高層C室，實用面積約520方呎，兩房間隔，望山景，議價後以522萬元沽出，呎價約10,038元，原業主於2007年8月以183.8萬元買入，持貨約17年帳面賺338.2萬元。

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