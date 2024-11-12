北角新盤首價單平均呎價2.08萬元 貼近二手價
2024年11月12日 21:05
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自本港銀行上周再度下調最優惠利率(P息)後，首個新盤開價，北角樓花期長約14個月的樓盤，公布首張價單提供51伙，折實平均呎價約20,800元，貼近同區二手價。
●北角101 KINGS ROAD首批51伙
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，周二(12日)公布首張價單，提供51伙，折實平均呎價約20,800元，一房折實入場價488萬元起，最快下周末開售。項目首批單位包括18伙一房單位及33伙兩房單位，扣除最高30%折扣後，折實價介乎488萬至1,006萬元，折實呎價由18,626至23,180元。項目將於周五正式對公眾開放示範單位，將於周六起收票。
●何文田太子道西233號現樓首曝光
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田太子道西233號，周二(12日)公布將於周內推出首批單位招標發售，涉及8伙，包括全盤面積最大的19樓頂層A室特色戶。項目是日首度開放現樓示範單位及會所以供傳媒參觀。發展商透露，定價參考同系的啟德天璽．天。
●沙田瓏珀山特色戶售2,768萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周二(12日)招標售出兩伙，共涉逾4,685萬元。包括King Tower 1的27樓Penthouse A單位，實用面積1,220方呎，屬三房一套間隔，連680方呎天台，連同1個車位以2,768.4萬元售出，呎價約22,692元。
●九龍塘雋睿四房以2,675萬萬元沽
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，今(12日)招標售出1座1樓A室，實用面積1,163方呎，四房間隔，以2,675萬元售出，呎價約23,001元。
●中半山帝景園單日沽兩伙 涉逾1億
市場消息指，新鴻基地產(00016)旗下曾作收租的中半山帝景園，周二(12日)售出兩伙，共涉逾1億元。當中包括3座3樓B室，實用面積約1,522方呎，成交價約4,670萬元，呎價約30,683元。另一伙為3座24樓B室，實用面積約1,513方呎，以約5,510萬元售出，呎價約36,418元。
●赤柱ONE STANLEY洋房逾9,613萬元沽
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(12日)公布招標售出31號洋房，作價9,613.6萬元，呎價約34,569元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述洋房實用面積為2,781方呎，屬四房雙套連書房，設有工人房，工作間及雙儲物室間隔，連424方呎前後花園及526方呎天台。新買家為本地外區客。
●啟德MIAMI QUAY I開放式戶呎售約22,680元
由會德豐地產牽頭發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周二(12日)錄得第2座10樓E室的成交，單位實用面積250方呎，開放式間隔，成交價567萬元，呎價約22,680元。全盤至今累售124伙，套現逾14.9億元。