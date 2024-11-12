北角新盤首價單平均呎價2.08萬元　貼近二手價

自本港銀行上周再度下調最優惠利率(P息)後，首個新盤開價，北角樓花期長約14個月的樓盤，公布首張價單提供51伙，折實平均呎價約20,800元，貼近同區二手價。

●北角101 KINGS ROAD首批51伙

●何文田太子道西233號現樓首曝光

●沙田瓏珀山特色戶售2,768萬元

●九龍塘雋睿四房以2,675萬萬元沽

●中半山帝景園單日沽兩伙 涉逾1億

●赤柱ONE STANLEY洋房逾9,613萬元沽

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周二(12日)公布招標售出31號洋房，作價9,613.6萬元，呎價約34,569元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述洋房實用面積為2,781方呎，屬四房雙套連書房，設有工人房，工作間及雙儲物室間隔，連424方呎前後花園及526方呎天台。新買家為本地外區客。

●啟德MIAMI QUAY I開放式戶呎售約22,680元

由會德豐地產牽頭發展，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周二(12日)錄得第2座10樓E室的成交，單位實用面積250方呎，開放式間隔，成交價567萬元，呎價約22,680元。全盤至今累售124伙，套現逾14.9億元。