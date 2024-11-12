銀主急散貨　拍賣場連沽6住宅　當中2伙半新盤貶逾3成沽

樓價跌勢未止，銀主積極出貨套現，黃開基拍賣行於周二(12日)舉辦物業拍賣會，即日沽出7項物業，包括6伙住宅銀主盤，包括兩個新界半新盤單位低估價拍出，雙雙貶值超過三成，齊創項目最大貶幅。

該行今日推出多項物業，佔近20項為銀主盤，由同一家銀行推出，吸引逾60餘人出席。而即日售出的銀主單位，佔3伙為私人住宅。其中，大埔白石角嘉熙3座高層D室，實用面積約463方呎，拍賣開價450萬元，獲大幅搶高140萬元或約31.1%，以590萬元成交，呎價約12,743元，較滙豐銀行網上估價約656萬元，低出約一成。據悉，單位2018年購入價約875.5萬元，現大幅貶值285.5萬元，幅度約32.6%，料為項目最大貶幅個案。

此外，沙田美田路珀玥低層D室，實用面積約269方呎，以330萬元推拍，競價後以366萬元售出，呎價約13,606元，較銀行網上估價低約20萬元。據了解，上址2018年買入價約580.2萬元，至今勁貶約214.2萬或約36.9%，跌幅為該盤最大。

另一項售出的銀主私宅為旺角百寶大廈，單位同樣大幅貶值，該廈高層H室，實用面積約337方呎，推拍價248萬元，搶高約35.9%，成交價337萬元，呎價約1萬元。據悉，單位2020年購入價約482.5萬元，現貶值約145.5萬元，貶幅約30.2%。

至於同場拍賣易手的另外3個住宅物，均為未補價第二市場公屋或居屋單位。其中，馬鞍山公屋恆安邨恆江樓低層46室，實用面積約366方呎，開價100萬元，競價至110萬元獲承接，呎價約3,005元。

沙田居屋廣明苑F座高層3室，實用面積約594方呎，開價305萬元，搶高約24.6%至380萬元售出，呎價約6,397元。餘下一伙為荔枝角荔欣苑B座中層15室，實用面積約327方呎，以250萬元推出，大幅搶高至327萬元售出，高於開價約30.8%，呎價約1萬元。

另方面，場內亦售出一個車位業主盤，為堅尼地道皇朝閣5樓單號車位，以110萬元拍出，較開價高10萬元。