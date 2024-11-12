【逢低可吸？】金價未升完　明年上衝2900關

相比起「數碼黃金」比特幣在美國大選後的瘋狂升勢，黃金明顯在近日失寵。現貨金價周二失守每安士2,600美元關口，一度跌逾1%至2,589.77美元。話雖如此，瑞銀財富管理仍然看好金價表現，並建議投資逢低買入，料未來12個月金價可以衝上2,900美元。

瑞銀財管在一份報告中指出，美元、美國國債孳息率預期在未來6至9個月仍會呈現下降趨勢，這將會為金價構成支撐。更重要的是，黃金作為對沖工具、投資多元化工具的需求仍然完好無損。該行繼續建議，在以美元計價的平衡投資組合中，配置5%比例的黃金。

瑞銀料資金續捧黃金ETF

傳統而言，美元、債息與金價呈相反走勢，因為貨幣貶值會推升以美元計價的黃金，而美國國債作為經濟學定義中的「無風險資產」，債息回報等同於持有黃金的機會成本，故債息回落將有利金價表現。

瑞銀指出，隨着聯儲局進一步減息，預期資金將繼續流入黃金相關的交易所買賣基金(ETF)。其次，長期風險(例如美國財政赤字可能大幅增加)以及潛在關稅對美國和全球經濟的影響，應該會推動避險需求的復甦。再者，各國央行對外匯儲備的多元化需求持續，特別是美元儲備的比例減少的趨勢有望持續。

與過去的情況相比，這次美國大選後金價的跌幅似乎有些過度，即使選舉結果確實消除了一定程度的不確定性和風險。過去兩次美國大選中，黃金一個月的中位數跌幅略高於3%。