美股早段靠穩　港股夜期低水72點

美股3大指數周二早段好淡爭持，道指升40點，報44,333點；標指升4點，報6,005點；納指升15點，報19,314點。港股夜期報19,775點，跌119點，低水72點。

美國選舉結果大致塵埃落定，共和黨甚至有望拿下眾議院，全面掌控白宮以及國會。不過，新一屆特朗普政府的具體政策仍然存有變數，再加上經濟前景仍然難測，近期美股接連破頂背後，明顯是由情緒主導而不是靠基本因素支撐。

摩根資產管理發表對未來10到15年的長期資本市場假設，其中預測環球股票的預期回報率為每年7.1%(以美元計)，而美國大型股的預期回報率為6.7%，意味着長遠而言美股恐怕會跑輸其他市場。

報告指出，美國大型股票高質素特點及股市的行業組合(包括實力強大的科技行業)，有可能使其估值依然比其他市場的股票昂貴。不過，美國以外的股票提供的周期式機會更具吸引力，且有望受惠於貨幣升值。

另邊廂，從宏觀經濟的角度來看，美國的情況難以預測。BCA Research首席全球策略師Peter Berezin將美國經濟衰退風險機率，從原來的65%提高至75%，理由是特朗普可能會再次發動貿易戰。不過，這種預測與市場主流的觀點相悖，因為多數經濟學家此前都預期美國經濟實現「軟着陸」的機會較大。

以華爾街投行高盛為例，該行的研究團隊一直在調低衰退機率預測，於上月甚至把預測降至15%。至於摩根大通在今年中時也僅預測衰退機率為35%。換言之，「沒有衰退」才是市場的主流共識，惟特朗普政府的具體政策舉動依然未明，恐怕會為經濟前景添上許多的變數。