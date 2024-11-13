陳樂怡：港股短線調整壓力持續

美國總統當選人特朗普正籌組內閣，外媒周一引述消息人士報道，特朗普將任命對華持「鷹」派立場的佛羅里達州參議員魯比奧(Marco Rubio)出任國務卿。特朗普重新入主白宮，加上共和黨掌控國會控制權，中美關係惡化的疑慮日增，打擊風險偏好。

美元、美債息強勢，內地短期乏強力刺激方案，最快要留待12月中央政治工作會議，人民幣兌每美元持續受壓。港股方面，恒生指數料下試19,362點，相當於指數由9月16,964點升至10月23,241點按調整黃金比率0.618倍幅度計算。

攜程業績或成股價催化劑

基於獲客具優勢，攜程增速有望再次跑贏行業，其國際業務Trip.com受惠於內地擴大免簽國家範圍，入境旅遊需求增加，預計上季業績及指引有望成為短線催化劑。估值上，攜程現價對應2025財年預測市盈率18倍，低於上市以來平均水平，估值不高，上望目標550元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)