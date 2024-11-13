吉利據報擬牽頭財團洽購德空中的士公司Volocopter股權

知情人士指，吉利已討論透過牽頭一個財團，向Volocopter注入資金，以獲得該公司多數股權。此輪融資規模約9,500萬美元(約7.41億港元)，以換取約85%股權。如果交易完成，Volocopter估值將從2022年峰值的19億美元，大降至約1.1億美元。吉利正進行盡職調查，目標於下月完成。

Volocopter代表指，由於持續的融資及合約義務，不會透露投資者姓名、籌集的金額或對未來的任何預測，作為一家私人融資公司，會戰略性地同時考慮多種融資渠道。

知情人士又稱，透過與吉利的交易，Volocopter正考慮將其未來飛行出租車的生產事宜轉移至中國。目前較小的型號正在德國生產。

Volocopter成立於2011年，是眾多開發電動垂直起降(業界稱為EVTOL)技術的新創公司之一，並從德國公司及全球投資者籌集6億美元，其中包括平治(Mercedes-Benz)、德鐵信可(DB Schenker)、貝萊德(Blackrock)及沙特阿拉伯的未來城市項目Neom。