Apple傳將推具AI功能壁掛式平板　瞄準智能家居

日前有指蘋果公司(Apple Inc.)計劃進軍家居智能領域，外媒引述知情人士報道，該企快將推出壁掛式顯示器，可控制電器、處理視頻會議和利用人工智能(AI)導航應用，設備準備最早3月發布。

知情人士透露，蘋果這款人工智能平台代號為J490，將聚焦新的「Apple Intelligence」。據悉，該款設備配備約6英吋的屏幕，外觀像一個方形的iPad，屏幕周圍有厚邊，頂部前方設一個攝像頭，以及可充電的內置電池和內置揚聲器。顏色料有銀色和黑色兩種選擇。

該產品有一個觸摸界面，看起來像是蘋果手表的作業系統和iPhone最近推出的StandBy待機模式的融合。但蘋果預計，大多數人將依靠Siri數字助理和Apple Intelligence通過語音來控制設備。硬體是圍繞App Intents設計的，這是一個讓人工智能精確控制應用程式和任務的系統，預計將在未來幾個月內首次亮相。

報道指，蘋果公司寄望能藉此產品在近年來落後於亞馬遜等同行的智能家居領域佔一席位，故此已將這款設備列為公司工程和設計部門的優先事項，準備在經過三年多的研發後將其推向市場。