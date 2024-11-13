Seven ＆ i 據報考慮進行管理層收購　交易涉資逾4500億

外媒引述知情人士報道，7-11便利店的日本母公司Seven & i控股正考慮進行管理層收購(Management Buyout，MBO)，利用銀行、伊藤忠商事及創始伊藤家族的資金進行私有化，交易價值可能達到9萬億日圓(約4,523.15億港元)，如果OK便利店(Circle K)的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard(ACT)更積極收購Seven & i，該交易可能會作為股東的選擇。自從ACT上月將Seven & i的建議收購價格提高至每股18.19美元(相當於估值為7.2萬億日圓)，Seven & i仍未發表任何評論。

報道引述消息指，根據正討論的管理層收購，這也將是日本有史以來規模最大的一次，伊藤忠商事、創始家族及現有投資者將貢獻3萬億日圓的現金及股權。他們指，日本三大銀行三井住友金融集團、三菱日聯金融集團及瑞穗金融集團，將提供6萬億日圓融資。

伊藤忠商事經營FamilyMart(全家便利店)，是7-11便利店的競爭對手，任何交易都可能尋求在兩家連鎖便利店之間實現協同效應。

消息指，雖然Seven & i制定有效分拆公司的計劃，不過管理層收購最初將尋求收購整個業務。據報，達成協議後，新的持有人最終將實施計劃，專注於7-11、便利店及油站業務，與其他由利潤較低的零售業務組成的業務分開。