張智威：港股或下試18600點 騰訊回至380元再吼
2024年11月13日 11:01
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港股再失守兩萬大關，信誠證券聯席董事張智威認為，大市弱勢主要由於兩大因素。首先是特朗普勝出美國大選後，市場憂慮他上任後，中美關係再趨緊張，中國經濟或面對進一步壓力。另外，在美元轉強下，人民幣匯價持續貶值，對股票市場亦不利，料恒指跌穿兩萬關後，或下試100天線支持約18,648點。
騰訊控股(00700)將公布第三季業績，市場預期其純利及經調整純利均有逾兩成增長，張表示若數據符合預期，股價有望維持在400元樓上橫行。不過，市場關注其爆款手機遊戲下架安卓手機平台，對收入的影響。另外，騰訊在蘋果公司手機平台分成談判進展如何，亦是焦點之一。由於現時大市表現不滯，加上騰訊面對的不明朗因素仍多，不妨待股價回落至380元再考慮買入。
聯想集團(00992)在「雙十一」購物節期間取得佳績，全網銷售額突破86億元人民幣。張智威聯想指其銷售表現出色，相信周四(14日)公布的業績亦有不俗增長。走勢上，其股價10月底由近12元水平輾轉下跌，跌至9.4元始見支持，現價買入博績後反彈未嘗不可，上望10元水平，跌穿9月低位8.82元止蝕。