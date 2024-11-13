張智威：港股或下試18600點 騰訊回至380元再吼

港股再失守兩萬大關，信誠證券聯席董事張智威認為，大市弱勢主要由於兩大因素。首先是特朗普勝出美國大選後，市場憂慮他上任後，中美關係再趨緊張，中國經濟或面對進一步壓力。另外，在美元轉強下，人民幣匯價持續貶值，對股票市場亦不利，料恒指跌穿兩萬關後，或下試100天線支持約18,648點。