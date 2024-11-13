【多相】天瀧開放2個示範單位　最快明加推海景戶

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，全盤至今累售101伙，總成交金額約41億元，成交價2,680萬至1.12億元，成交呎價由30,259元至57,750元，平均成交呎價約35,413元。當中，港人買家佔約四成，非港人買家佔約五成，餘下一成則採用公司名義入市。他認為，減息周期開始，對後市正面樂觀。

項目是次與法國奢華品牌合作，設計出主題現樓示範單位，為第7座30樓A室，實用面積1,002方呎，屬於三房一套間隔，層與層之間高度約3.3米。室內設計以法國蔚藍海岸為靈感，以米色及胡桃木色作主調，配以藍色家具裝飾品，渲染出悠閒度假氛圍。飯廳設置水晶瓦片吊燈，配上精緻水晶酒杯、餐具及燭台等，打造高貴時尚的用餐區。

發展商同日開放第7座30樓B室無改動現樓單位，實用面積1,173方呎，屬於四房一套間隔，層與層之間高度約3.3米。客飯廳長約6.7米、闊約3.5米，設有全落地玻璃趟門接連流線型露台，可享開揚維港海景。