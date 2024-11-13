HOLLYWOOD HILL暫沽7成單位　夥代理推置業優惠

興勝創建旗下的上環HOLLYWOOD HILL，周三(13日)夥拍美聯物業推出置業優惠。興勝創建控股執行董事周嘉峯表示，項目暫已沽出34伙，佔總數約七成，總成交金額約2.65億元，平均成交呎價約19,400元，買家大部分屬投資者。

他續指，目前成交價最高為27樓B室頂樓連天台戶，以約1,100萬元售出，呎價約27,500元。該盤現時呎租介乎約90元至120元，可享約4.5厘至5厘租金回報。他認為，本港銀行跟隨美國減息，帶動資金流入樓市，相信對項目銷售有一定幫助。其他項目部署方面，同系葵涌有一個新工業項目。另計劃明年推出九龍塘豪宅項目，涉及11個單位。至於元朗低密度住宅項目，則計劃2026年初推出市場。

為配合HOLLYWOOD HILL的推售攻勢，美聯物業西半山區高級區域營業董事黎偉強表示，由即日起至11月30日，透過該行選購樓盤一手住宅單位的首3名買家，每位獲價值約6,000元「冬日家電禮券置業優惠」。同時，買家於收樓後首3個月內經該行租出單位，可額外獲贈價值約2,000元的「出租物業保險優惠」。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，今年首10個月港島區，包括愉景灣的一手成交量錄得約1,993宗，較去年同期約348宗大幅上升約473%，估計利好因素及政府積極搶人才的刺激下，尤其是港島區一手物業將更受買家垂青。