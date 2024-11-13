京東香港促銷期爆發增長　手機GMV增1.7倍

在手機產品中，蘋果公司(Apple Inc.)旗下新手機iPhone 16 Pro Max增長最熱銷，帶動Apple品牌成交額按年增長達2.08倍，國產手機品牌vivo成交額按年增幅超過3倍，榮耀成交額按年升1.17倍。

美妝面部護膚品牌表現方面，高級護膚品牌修麗可(SkinCeuticals)成交額按年增長逾4倍，歐萊雅(L'Oreal)及SK-II成交額分別按年升1.55倍及1.22倍，而超高級護膚品牌海藍之謎(La Mer)、赫蓮娜(Helena Rubinstein)則錄雙位數增長。

至於母嬰品牌，嬰幼兒商品品牌幫寶適(Pampers)成交額按年增長達7.6倍，國產生活護理品牌全棉時代、國際嬰兒用品品牌Stokke、國產嬰幼兒用品品牌babycare等品牌成交額按年增幅均超過一倍，而休閒食品成交額亦同樣翻倍。

另外，自11月12日起，香港本地家庭用品連鎖店品牌日本城入駐京東，開啟網上店舖，而在開業大促期間，日本城京東旗艦店為香港用戶提供全場88折、新用戶低至1元人民幣(下同)、滿299元免運費送貨上門等優惠，信用卡支付亦免手續費。