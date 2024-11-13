港府冀未來數年恢復收支平衡　地價收入暫僅及預期11%

港府財政狀況引人關注，財經事務及庫務局局許正宇書面回覆立法會議員質詢時表示，即將展開制定下個財政年度的財政預算案工作，政府會檢視政府財政的最新情況和預測，並制定措施以期在未來數年恢復收支平衡，強調政府有決心克服公共財政面對的挑戰。在本財年度落實4項增加收入措施，預計每年合共為政府帶來約31億元收入。

值得留意的是，財政司司長今年5月在立法會發言時，揚言「有決心，亦有信心，可以將特區政府的財政在3年左右的時間內恢復平衡」。相隔6個月，現時的回復時間表已變得含糊。

他坦言，由於推售土地步伐和地價收入往往受物業市場狀況和經濟環境影響，因此地價的實際收入與估算亦會出現差距。截至今年10月底，本財政年度招標售出的土地，以及涉及私人協約、契約修訂、換地等土地交易的收入合共約37億元。以此額計算，只及原預期330億元地價收入的11.21%。

至於政府「追落後」的計劃，他重申政府供應土地的總體目標是維持穩定供應讓樓市健康發展，會按季預先公布下一季的賣地計劃，亦會保留彈性，視乎情況在季度中加推用地，將會在明年2月公布的2025/26年度《財政預算案》更新地價收入估算。

許氏提到，政府明年起，將根據經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤的全球最低稅率方案，向年度總收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團，實施15%的全球最低稅率，以及徵收香港最低補足稅。按現時估算，政府預計由2027/28年度起，每年可為政府帶來約150億元的額外稅收，現計劃於明年1月或以前向立法會提交有關條例草案。

他又指，政府以發行政府債券作為基建項目的融資工具之一，利用市場資金推動北部都會區及其他基建項目發展。考慮到推展北部都會區及其他基建項目的步伐，政府計劃在2024/25至2028/29年度期間，每年發行合共約950億元至1,350億元的政府債券，實際發債量會考慮公共財政狀況、市場狀況和工程進度等因素。在制定明年度財政預算案時，政府會檢視未來數年的發債規模及方式。

開支方面，則維持嚴格控制經營開支增長，按「資源效率優化計劃」在2024/25至2026/27年度，每年節省經常開支1%。