飛揚第2期今連錄11宗終止交易　涉款4893萬元

據項目成交紀錄冊顯示，上述其中10宗交易原本均是在項目去年3月首輪開售時沽出，餘下1伙特色則在去年4月售出，當時成交價介乎317.8萬至698.1萬元，呎價約11,431至14,917元。該批買家均在簽署正式買賣合約後才取消交易，即俗稱「撻大訂」。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，今期項目大部分業主已完成收樓程序，準備入伙。為協助準買家更輕鬆置業，新推出全新「210天付款計劃」，延長成交時間，買家可享更長成交期限。同時特別設有提早成交回贈優惠，如買家提早完成交易，可享介乎2至4%的現金回贈。

該盤將於周日(17日)下午2點起以價單形式重新發售10伙，以及下周一(18日)起以招標形式出售1伙頂層連天台特色戶。入場單位為第5座1樓H室，實用面積266方呎，一房間隔，折實價306.9萬元，呎價約11,538元。