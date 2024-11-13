有個案未能即時顯示「積金易」帳戶資料 財庫局：已責成跟進

有個案指有僱主供款未能即時在積金易平台上僱員帳戶內反映情況，財經事務及庫務局局長許正宇隨即在社交平台發文指，十分重視有關問題，雖然屬個別事件，積金易平台系統仍然正常運作，但任何影響僱員強積金權益的情況都不能接受，已馬上責成積金局、積金易公司，以及積金易平台項目承辦商，必須迅速回應和行動。

他指，首先，盡快解決有關問題及確保所有供款獲適當處理；第二，詳細檢視積金易平台系統及過往相關紀錄，盡快找出是否有其他已使用平台的成員面對同樣問題，並主動積極協助有關僱主和僱員；第三，加強與政府相關部門的溝通，在過渡期內持續監察平台運作，防止類似情況再次發生。

他又指，政府會貫徹要求積金易公司繼續向僱主及計劃成員提供適切、適時的支援；加強監督項目承辦商和持續完善系統；並且協調各強積金受託人相關配套，確保平台運作暢順。

許正宇提到，積金易平台自今年6月逐步推出以來，已處理了超過6萬宗包括供款及提取強積金等不同類型的電子交易，涵蓋不同規模和類型的企業，包括自僱人士，而絕大部分僱主均能順利註冊登記、供款及管理帳戶，平台運作大致暢順。

他又說，由於積金易平台是一個全新的中央電子行政系統，僱主和僱員需要時間適應，積金易公司正積極處理有關個別事件，政府已再三敦促積金易公司進一步加強教育和宣傳工作，包括安排外展隊加強與受託人及僱主溝通，確保有關僱主能成功登記及供款，讓平台可正確顯示強積金帳户餘額。