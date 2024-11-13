屯門市廣場兩房售385萬　4年虧損153萬貶28%

樓價一直下挫，市場續現蝕讓交投，屯門市廣場兩房戶以385萬元售出，原業主持貨4年多帳面虧損約153萬元，蝕幅約28.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本月暫錄12宗成交，平均實用呎價約15,043元，屋苑廬山閣高層A室，實用面積約536方呎，兩房間隔，以900萬元放售，累減175萬元，以725萬元易手，呎價約13,526元。

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋愛蝶灣7座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，今年9月放盤，原開價538萬元，累減55萬元，以483萬元未補價第二市場價售出，呎價約9,979元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指出，長沙灣碧海藍天1座中層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，以約750萬元放售，放盤兩個月減價約35萬元，以約715萬元易手，呎價約14,329元。

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新界區

●祥益袁思賢指出，屯門市廣場8座高層H室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以385萬元售出，呎價約10,606元。原業主於2020年以約538萬元購入，持貨4年多帳面虧損約153萬元，貶值約28.4%。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城24座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，累減167萬元，減幅27.8%，以433萬元成交，呎價約13,242元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座高層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，叫價約800萬元，議價後以768萬元易手，呎價約14,196元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山翠擁華庭15座低層B室，實用面積約765方呎，三房間隔，累減18萬元，以782萬元獲承接，呎價約10,222元。原業主於2021年3月購入單位，持貨逾3年帳面虧蝕80萬元，單位跌價約9%。

●世紀21奇豐胡佩碧指出，馬鞍山居屋錦禧苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，減價22萬元，已補價自由市場成交價398萬元，呎價約9,925元。

●中原劉俊杰稱，大圍柏傲莊II第7B座中層C室，實用面積約329方呎，一房間隔，叫價約738萬元，減至715萬元易手，呎價約21,733元。原業主於2020年以732萬元買入單位，持貨4年帳面蝕讓約17萬元，貶值約2.3%。

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園1座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以526.8萬元沽出，呎價約10,578元。

●美聯陳少鴻表示，火炭駿景園6座高層B室，實用面積約958方呎，三房間隔，早前以1,120萬元放售，獲兩組客先後出價，最終由區內客以1,050萬元承接，呎價約10,960元。

●中原蔡創文指出，大埔白石角海日灣II第7座低層C室，實用面積約243方呎，開放式間隔，以340萬元易手，呎價約13,992元。原業主於2019年以375萬元購入單位，持貨6年帳面蝕讓35萬元，單位貶值約9.3%。

●中原蔡天賜稱，粉嶺中心F座中層4室，實用面積約368方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，議價後以390萬元易手，呎價約10,598元。原業主2015年以400萬元購入上址，持貨約9年帳面蝕讓約10萬元，貶值約2.5%。

●美聯吳偉文指出，上水維也納花園1座高層單位，實用面積約677方呎，套三房設計，以500萬元零議價售出，呎價約7,386元。

●中原丘漢偉表示，荃灣尚翠苑C座高層3室，實用面積約439方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價485萬元，減價後以463萬元成交，呎價約10,547元。原業主2017年以279.13萬元一手買入單位，持貨7年帳面獲利183.87萬元，升幅約65.9%。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣翠怡花園6座中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，原開價470萬元，議價後以450萬元成交，呎價約12,329元。

●中原伍耀祖指出，天水圍居屋屏欣苑C座中層13室，實用面積約380方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價310萬元，呎價約8,158元。原業主2018年11月以184.63萬元一手買入，持貨6年帳面獲利125.37萬元，升值約68%。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天盛苑C座高層14室，實用面積約426方呎，兩房間隔，以約328萬元未補價第二市場價售出，呎價約7,700元。

●美聯王偉健表示，元朗YOHO Town第2座中層B室，實用面積約393方呎，兩房間隔，減價10萬元，以500萬元獲承接，呎價約12,723元。

●中原王勤學表示，元朗翹翠峰3座低層A室，實用面積約798方呎，三房連套房間隔，減價10萬元，以720萬元沽出，呎價約9,023元。

●美聯陳國浩稱，將軍澳維景灣畔3座中層H室，實用面積約516方呎，兩房間隔望山景，以665萬元售出，呎價約12,888元。

●中原關偉豪表示，將軍澳慧安園1座低層A室，實用面積約354方呎，兩房間隔，以436萬元成交，呎價約12,316元。

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