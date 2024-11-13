豪宅新盤有價有市 港島半山盤招標售出2伙四房戶
2024年11月13日 21:37
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大額豪宅買賣有上升趨勢，港島半山項目通過招標售出兩伙四房單位，單日吸金逾2.9億元。另一方面，屯門青山公路現樓項目錄得11宗終止交易，發展商安排周日起重售。
●半山21 BORRETT ROAD第1期單日套現2.92億元
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周三(13日)招標售出兩伙四房單位，總成交金額共2.92億元。當中，15樓3號單位，實用面積2,193方呎，屬四房雙套間隔，連雙車位以1.56億元售出，呎價約71,135元。
●啟德天瀧最快周四加推新一批單位
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(13日)對傳媒開放兩個現樓示範單位。項目自上月以現樓形式重啟銷售後，共售出40伙，套現約15.5 億元，最快明日加推新一批海景單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，全盤至今累售101伙，總成交金額約41億元。
●啟德天璽‧天第1期單日招標沽6伙
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天第1期，周三(13日)通過招標售出6伙，單日吸金逾1.9億元。該期數項目提供906伙，由上月初開售至今累售約877伙，已售出約97%單位。項目是日最新招標售出的6伙單位，成交價介乎2,872.2萬至3,324.2萬元，呎價約26,584至35,417元。
●元朗洪水橋滙都II 有望短期內登場
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，開售至今(13日)銷售量突破400伙，由於一房單位尚餘供應不多，故發展商預告，正部署推出新一期滙都 II，提供402個單位。發展商指，滙都I已售出403伙，總成交金額約21億元，最新沽出單位包括第3座3樓A09室，實用面積503方呎，屬三房間隔，獲區內租客斥資560.13 萬元購入，呎價約11,138元。
●北角海璇II獲大手客斥1.33億元連購兩伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周三(13日)獲大手買家斥資逾1.33億元購入兩伙四房單位。上述兩伙通過招標形式售出，分別為第1座11樓A室，及第1座12樓A室，實用面積均為1,484方呎，同屬四房雙套間隔，各連1個車位分別以6,637.2萬元及6,731.2萬元售出，呎價約44,725及45,358元。
●屯門瑧譽洋房售1.16億元
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目瑧譽，周三(13日)以1.16億元售出2號洋房，實用面積5,207方呎，呎價約22,278元，成交價包含兩個車位。上述洋房設有升降機，地下為客廳，飯廳及廚房，外連前後花園共1,162方呎。1樓及2樓合共設有5間套房，對上設有1,148方呎天台，並附有游泳池。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約28,510元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周三(13日)沽出一伙兩房單位，為第1座8樓C室，實用面積764方呎，成交價2,178萬元，呎價約28,510元。
●元朗雨後全盤售罄
星星地產旗下元朗雨後，周三(13日)公布全盤335伙已悉數售罄，總成交金額約20.5億元。項目新近以791萬元售出最後一個伙，為26樓J室頂層三房連天台戶，呎價約13,366元。
●將軍澳海茵莊園錄「一客四食」
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，於周三(13日)錄得「一客四食」成交個案，買家斥近2,300萬港元，連購項目4伙作投資用途。該批成交單位實用面積284至293方呎，售價由553.2萬至582.5萬元，呎價約19,479至19,913元。該盤11月暫時累售20伙，套現超過1.1億元。
●上環HOLLYWOOD HILL累售34伙
興勝創建旗下的上環HOLLYWOOD HILL，周三(13日)夥拍美聯物業推出置業優惠。興勝創建控股執行董事周嘉峯表示，項目暫已沽出34伙，佔總數約七成，總成交金額約2.65億元，平均成交呎價約19,400元，買家大部分屬投資者。他續指，目前成交價最高為27樓B室頂樓連天台戶，以約1,100萬元售出，呎價約27,500元。
●屯門飛揚第2期錄11宗撻訂
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周三(13日)連錄11宗終止交易個案，涉及的總成交金額逾4,893萬元。發展商同日上載銷售安排，將於周日(17日)起重新發售上述單位，並推出全新的「210天付款計劃」及提供提早成交回贈優惠。