豪宅新盤有價有市 港島半山盤招標售出2伙四房戶

大額豪宅買賣有上升趨勢，港島半山項目通過招標售出兩伙四房單位，單日吸金逾2.9億元。另一方面，屯門青山公路現樓項目錄得11宗終止交易，發展商安排周日起重售。

●半山21 BORRETT ROAD第1期單日套現2.92億元

●啟德天瀧最快周四加推新一批單位

●啟德天璽‧天第1期單日招標沽6伙

●元朗洪水橋滙都II 有望短期內登場

●北角海璇II獲大手客斥1.33億元連購兩伙

●屯門瑧譽洋房售1.16億元

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約28,510元

●元朗雨後全盤售罄

星星地產旗下元朗雨後，周三(13日)公布全盤335伙已悉數售罄，總成交金額約20.5億元。項目新近以791萬元售出最後一個伙，為26樓J室頂層三房連天台戶，呎價約13,366元。

●將軍澳海茵莊園錄「一客四食」

●上環HOLLYWOOD HILL累售34伙

興勝創建旗下的上環HOLLYWOOD HILL，周三(13日)夥拍美聯物業推出置業優惠。興勝創建控股執行董事周嘉峯表示，項目暫已沽出34伙，佔總數約七成，總成交金額約2.65億元，平均成交呎價約19,400元，買家大部分屬投資者。他續指，目前成交價最高為27樓B室頂樓連天台戶，以約1,100萬元售出，呎價約27,500元。

●屯門飛揚第2期錄11宗撻訂