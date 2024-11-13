美股偏軟　下月減息機率回升至7成

美股3大指數周三早段偏軟，道指跌43點，報43,867點；標指跌11點，報5,972點；納指跌66點，報19,215點。美國10年期國債孳息率跌穿4.4厘，一度低見4.377厘；美匯指數亦稍為回落至105.72。

由於美國通脹數據符合預期，市場對於12月減息的預期有所增加，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場下月減息0.25厘的機率大幅回升至72%，而前一日只有58.7%。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，會按照通脹數據確定下月是否合適再減息。他重申，經濟仍然強勁，使得如今中性利率(即不導致經濟過熱或過冷的假設利率水平)可能已變得更高，或導致未來數月減息步伐慢過先前預期。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金亦指出，美國經濟目前處於良好狀態，又謂無論經濟接下來如何發展，聯儲局都能夠做出適當的反應。他表示，政府的大額財政支出、人工智能(AI)引發的數據中心投資熱潮，對美國經濟反彈發揮了一定作用，但佔國內生產總值(GDP)近70%的消費者支出才是最重要的。他說，無論高收入還是低收入群體的支出都在增加，而且似乎看不到放緩迹象。

企業消息方面，串流音樂播放平台Spotify於截至9月底止一季收入按年增長18.79%至39.88億歐元，純利按年增長3.61倍至3億歐元。截至季末，月活躍用戶為6.4億，按年增長11%；而單計付費訂閱用戶則為2.52億，按年增長12%。Spotify股價早段曾升6.41%。