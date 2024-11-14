東方日報B1：騰訊核心多賺33%勝預期

事實上，騰訊上季的收入增速已經是一年來新高，但仍只有8.12%，依然未能重拾雙位數增長。按非國際財務報告準則(Non-IFRS)的經調整純利按年增長33.15%，達到598.13億元(人民幣‧下同)，好過市場預期。從分項數據中不難發現，盈利增長主要是來自「降本增效」而不是創造增長──上季毛利按年大增16.08%至888.28億元，增幅基本上是收入的兩倍，而毛利率亦按年增長3.63個百分點到53.12%。

這次業績也不是全無亮點，特別是遊戲業務，上季相關收入達到518億元，按年增幅為12.6%；其中本土市場遊戲收入按年增長14%至373億元，主要由《王者榮耀》、《和平精英》，以及《地下城與勇士：起源》等遊戲驅動；而國際市場遊戲收入為145億元，撇除匯率影響按年增11%，原因包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》等遊戲表現強勁。整體而言，連同遊戲收入在內，增值服務收入按年增長9.17%至826.95億元。

首席戰略官James Mitchell亦提到，注意到近期一些國產遊戲在全球市場取得成功，包括此前推出的《黑神話︰悟空》，並且認為這是一種結構式趨勢。中國遊戲公司確實能夠受惠一些環境趨勢，比如公司在一個龐大的本土市場中運作，能夠相對迅速地適應新潮流、新技術；而且有着龐大的開發團隊，可以為遊戲分配大量的人手，也非常樂意接受新工具。

他續指，就騰訊的未來的戰略而言，重點在於發揮不同遊戲研發工作室的優勢，比如在騰訊內部本身已有非常能幹且經驗豐富的工作室，尤其擅長基於玩家對戰的遊戲；而在騰訊之外的投資，有些工作室尤其擅長基於內容的劇情驅動遊戲，或者是策略型遊戲。「我們會善用內部工作室，以及對外的投資和合作夥伴關係，讓每個工作室專注於自己擅長的領域。」

其他業務方面，原來的「網絡廣告」業務被更名為「營銷服務」，收入按年增長16.6%，主要由於廣告主對微信視頻號、小程序及搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及巴黎奧運會相關品牌廣告的較小幅度貢獻。

然而，金融科技及企業服務業務收入按年增長仍只有2%，主要是雲服務收入和商家技術服務費有增長之際，支付服務收入被疲弱的消費支出拖跌。總裁劉熾平稱，支付交易上月有所回升，但暗示復甦需時。

華盛證券財富管理部董事李偉傑指出，騰訊上季業績整體仍好過預期，但分部表現各異，驚喜度不高；又稱最近一些企業的業績明顯勝預期，股價卻照樣下跌，因此實在難以預測，但騰訊放榜後有望重啟回購，加上股價此前已累積一定的調整，仍有值博空間。騰訊美國預託證券(ADR)周三早段折合報397.13港元，較港收市低1.65%。