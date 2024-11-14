專家樓評：現契套現助業主靈活周轉

根據2021年政府統計處數據顯示，全港有逾六成業主已經供滿樓，該批業主若需要大額資金作投資、周轉或其他用途，可透過現契樓重按(現契套現)，將磚頭變作一筆資金作不同用途。

現契套現是指將已供滿的現契物業重新抵押予銀行，並向銀行申請按揭及套現一筆新資金。利率與一般新做按息相同，申請人需要向銀行提交身份證明文件、住址證明、樓契正本、入息或資產證明。銀行審批後，會向申請人發出按揭貸款信並會為物業進行估價，整個過程大約需時一個月。

無入息者最多承做五成按揭

按揭成數方面，現時政府放寬按揭成數上限，如申請人有固定收入，便可透過入息審查套現最高七成按揭。不過，部分供滿樓的業主已到達退休年齡，在沒有入息的情況下，便需要用資產水平申請按揭，個別銀行亦可批出最高五成按揭。

若然沒有入息但想申請七成按揭，亦有其他方法。有銀行會要求申請人提供至少12至24個月的還款證明，以確保每月能夠準時還款。有銀行則會要求申請人提供足夠資產證明，假設抵押物業價值1,000萬元，申請人如有200萬元現金，銀行除了可批出基本五成按揭(500萬元)之餘，亦可額外批出200萬元，即合共700萬元按揭貸款，而審查方法及最高可借按揭成數視乎不同銀行做法而定。

還款年期方面，銀行會以「75減」或「80減」人齡或樓齡計算，並以較低者為準，如申請人為退休人士，則未必可以做到最長30年還款期，惟可考慮增加年輕的擔保人增加還款期。假設申請人年齡67歲，銀行以80減67計算，最長還款期只有13年；如申請人以其30歲兒子為擔保人，還款年期便可增至30年。

此外，即使沒有資金需要，不少現契樓業主亦會現契套現一少筆資金，便可於按揭期內將樓契存放在銀行，避免樓契遺失，使物業變成無契樓的風險。不同銀行對現契套現的審批方式及按揭成數各有不同，建議可向相關銀行或大型按揭轉介公司查詢。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦