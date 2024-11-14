鄧聲興：電訊商盈利能力穩定 中國聯通5.9元具支持
2024年11月14日 08:10
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2024年全球6G發展大會於近日在上海舉行，大會展示了國內6G創新發展方面的最新成果，推動產業鏈上下游的優勢資源更好協同。
中國聯通(00762)公布首三季度業績，營業收入2,901.2億元人民幣(下同)，按年增長3%。錄得純利190.3億元，增長10.3%，保持雙位數增長。EBITDA增長2%至804億元。期內，算力業務快速增長，聯通雲收入438.6億元，提升19.5%；以數據中心適智化改造推動AIDC提速發展，數據中心收入達到人民幣196.9億元，同比提升6.8%；5G行業虛擬專網累計服務客戶數達到14,013戶；「大安全」體系下，網信安全收入維持強勁增勢。
截至9月，移動用戶達3.45億戶，全年累計淨增1,123萬戶，創近六年同期新高；單是9月數據方面，中國聯通「大聯接」用戶淨增1,481.6萬戶，累計到達數為11.0534億戶，突破11億戶。中國聯通5G行業虛擬專網服務客戶數淨增479個，達到14,013個。智慧客服客戶問題解決率為98.7%，智能服務佔比為84.8%。整體來看，電訊商的盈利能力穩定，對其派息能力有信心，值得關注。股份阻力位7.8港元，支持位5.9港元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)