鄧聲興：電訊商盈利能力穩定　中國聯通5.9元具支持

2024年全球6G發展大會於近日在上海舉行，大會展示了國內6G創新發展方面的最新成果，推動產業鏈上下游的優勢資源更好協同。

截至9月，移動用戶達3.45億戶，全年累計淨增1,123萬戶，創近六年同期新高；單是9月數據方面，中國聯通「大聯接」用戶淨增1,481.6萬戶，累計到達數為11.0534億戶，突破11億戶。中國聯通5G行業虛擬專網服務客戶數淨增479個，達到14,013個。智慧客服客戶問題解決率為98.7%，智能服務佔比為84.8%。整體來看，電訊商的盈利能力穩定，對其派息能力有信心，值得關注。股份阻力位7.8港元，支持位5.9港元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)