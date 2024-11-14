耀才：港股淡勢已成　關注內地刺激措施成效

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周全球焦點，定必是美國「狂人」特朗普再度當選美國總統，因而令道指再度創下歷史新高，有份投資美股市場的投資者相信難掩興奮心情；但在地球的另一邊，則可用「有人歡喜有人愁」來形容，港股在特朗普勝選後可謂陰霾籠罩，出現四連跌，更呈現久守必失的情況，守穏多時的20,000點，最終難敵淡友的重擊，昨日(即13日)更低見19,608點，50天線曾一度宣告失守；儘管港股在收市前重返50天線上，但由於淡勢已成，要重返20,000點，好像顯得力不從心。

本周港股出現進退失據的導火線，是特朗普重掌白宫後，令市場不期然聯想起久違的美方向中國徵收的關稅戰，憂慮會重施故伎，中國定必又再成為特朗普加強打壓的重點目標；再者，內地人大常委會會議在上周閉幕，救市措施欠缺驚喜，規模及細節均令投資者失望，因而未能為港股帶來刺激作用；加上，可能外資認為國內所推出的救市措施對資本市場的衝擊已經有限，從而令外資開始有離開中國資本市場的迹象；據外媒統計顯示，中資股的交易所買賣基金（ETF）已是連續第四周遭遇外資撤資。不得不承認，市場對內地經濟前景的信心正顯著動搖及失去耐性。而美元兌人民幣曾一度逼近7.25，是三個月以來的低位，可見人民幣匯率非常疲弱，亦是阻慢資金流入資本市場的主因；上述各項數據均對中港兩地股票市場不利，如情況未有改善，相信市場波動可能會增大。

筆者認為，投資者對市場仍充滿無限期望，守望着內地會對實體經濟再推出一連串刺激政策幫助，相信亦無可厚非；但如仍念記着「連環拳」後的氣勢，只會有可能不斷失望；如過分進取，最後恐怕會敗走離場；原因其實很簡單，市場相信早已對一系列的救市措施作出消化，或用「習以為常」來形容；平心而論，如果每周也要不斷指望救市方案來挽救經濟，是否因為藥力未如理想或吃藥後未有反應，才不斷要試吃不同類型的藥來救治當前的經濟難題？因此，筆者認為，現階段應理智地等待內地在推出一連串的救市措施下，有否令經濟、內房及內需問題有所改善，才是斷定未來內地應推出哪類型的救市方案，這樣才是良道；而港股則一向在欠缺實質自理能力下，始終是較為被動，偶有風吹草動，跌幅可能會比其他國家為多，投資者定必要格外留神，「炒股唔炒市」，見步行步。

筆者在執筆時，適逢剛巧掛上八號風球，而今次的八號風球除是11月以來罕有的8號風球外，還有另一個歷史使命，就是香港股票市場作出「零的突破」，在政策上終於能與全球著名的交易所睇齊，就是正式實施「打風不停市」；雖然是次政策對其他交易所，尤以中國股票市場對比並非新鮮事，但起碼香港終於肯踏前一步，與世界同步；即使不會瞬間做到「追日趕美」，但起碼可以與世界接軌，與其他國家爭一日之長短，在現行香港疲弱的經濟下，如在8號風球下仍能保持2,000億元成交，相信在印花稅的進帳下，庫房亦會帶來不少收益，可謂締造雙嬴，百利而無一害。