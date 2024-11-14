李澤銘：港股短期續受壓　業績股留意阿里、京東

紅蟻資本投資總監李澤銘表示，美國上月通脹數據大致符合預期，數據公布後，市場對於12月減息的預期有所升溫。事實上，市場觀望明年特朗普上任後，是否堅持競選期間提出的多項政策和行動，對通脹以至息口走向的影響。美元中長線雖然偏弱，但短期仍具上升動力，非美貨幣包括人民幣有貶值壓力。港股暫時受外圍影響不大，但內地上周公布的刺激經濟措施令市場失望，加上投資者憂慮中美貿易關係或再趨緊張，恒指短期或進一步受壓，但相信100天線約18,600點有明顯支持。板塊方面，早前市場寄予厚望的的內房、內需股短期或面對沽壓，而高息國企股反而是趁低吸納機會。