李澤銘：港股短期續受壓 業績股留意阿里、京東
2024年11月14日 12:29
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（Getty Images圖片）
紅蟻資本投資總監李澤銘表示，美國上月通脹數據大致符合預期，數據公布後，市場對於12月減息的預期有所升溫。事實上，市場觀望明年特朗普上任後，是否堅持競選期間提出的多項政策和行動，對通脹以至息口走向的影響。美元中長線雖然偏弱，但短期仍具上升動力，非美貨幣包括人民幣有貶值壓力。港股暫時受外圍影響不大，但內地上周公布的刺激經濟措施令市場失望，加上投資者憂慮中美貿易關係或再趨緊張，恒指短期或進一步受壓，但相信100天線約18,600點有明顯支持。板塊方面，早前市場寄予厚望的的內房、內需股短期或面對沽壓，而高息國企股反而是趁低吸納機會。
騰訊控股(00700)上季經調整純利增幅超過30%，惟總收入增長仍停留在單位數。李認為整體業績未算有太多驚喜，對股價刺激作用有限，加上現時市況未明朗，料其股價升至410至420元有明顯阻力。不過，公司後市有機會重啟回購，相信會對股價有支持，不妨屆時再考慮博反彈。
多隻藍籌股將陸續放榜，李澤銘認為兩大電商股阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)值得關注。他指出，第三季度通常為消費淡季，但隨着電商積極部署「雙十一」活動，加上內地上月大力刺激經濟，市民整體消費意慾有望改善。阿里及京東股價持續積弱，若在業績公布時有「雙十一」銷售數據支持，並對第四季度盈利展望樂觀，相信兩股具明顯反彈潛力。