101 KINGS ROAD錄百組準買家預約參觀　或推10伙三房招標

該公司執行董事程德韻表示，是日率先對貴賓VIP開放展銷廳及示範單位，涉及約100組準買家已預約登記參觀，但由於早上受8號風球影響，相信參觀人士將陸續到來。同系的鴨脷洲惠風街新項目計劃於明年第一季以現樓形式推出，提供約93伙。而鰂魚涌FINNIE不排除短期內加價，該盤已售出約60伙，佔供應約七成，一房戶型已沽清。

宏安地產營業及市務總經理黃文浩稱，101 KINGS ROAD已接獲的查詢中，投資及自用客各佔一半，相信未來會出現「供平過租」的情況。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓盤以「讓利價」推出，租賃需求持續之下，料會吸引投資者購入單位作長線收租。本月迄今一手市場暫錄逾500宗成交，估計全月可錄約2,000伙，料第四季樓價可錄按季有2至3%升幅。

中原按揭董事總經理王美鳳指，最新推出「101 KINGS ROAD置業按揭優惠」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2厘，即實際按息現低至3.625厘。她續指，今年由9月中減息周期開始至今累積減P兩次共0.5厘 ，供樓人士月供已累計減少約6%，物業買家正可受惠減輕供款負擔。